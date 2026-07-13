Isabella Ladera confesó qué pasó durante su parto y dejó una inesperada revelación

La creadora de contenido Isabella Ladera compartió detalles desconocidos de su parto y sorprendió a sus seguidores con una confesión sobre lo que ocurrió durante la llegada de su bebé. La venezolana reveló un aspecto inesperado de este momento que hasta ahora no había contado y que sin duda alguna generó debate en redes sociales.

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¿Qué reveló Isabella Ladera sobre el nacimiento de su bebé?

Isabella Ladera continúa compartiendo detalles de su nueva etapa como mamá tras el nacimiento de su bebé con Hugo García. La creadora de contenido realizó una dinámica de preguntas y respuestas en sus redes sociales, donde habló sobre algunos aspectos de su parto.

La inesperada confesión de Isabella Ladera sobre el nacimiento de su bebé. (Foto AFP: Ivan Apfel | Freepik).

Durante la interacción, una seguidora le preguntó sobre la posibilidad de que los bebés se ahogaran al nacer en el agua, pues la venezolana eligió tener a Koa mediante un parto en una tina dentro de su casa.

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“¿Los bebés no se ahogan cuando nacen así en el agua? Disculpa mi ignorancia”, fue la pregunta que recibió.

Ante esto, Isabella explicó junto a una fotografía de su rostro publicada por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, que los bebés permanecen protegidos dentro de la bolsa amniótica durante el nacimiento y aseguró que, en su caso, nunca rompió fuente antes de que su hijo llegara al mundo.

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“No, mi amor; los bebés están en una bolsa de agua, de hecho, Kia nació en su bolsa, o sea, yo nunca rompí fuente sino hasta que nació”, respondió.

¿Cuándo nació el hijo de Isabella Ladera y Hugo García?

Luego de nueve meses de espera, el primer hijo de Isabella Ladera y Hugo García nació en el transcurso del pasado sábado 11 de julio, así lo confirmó la pareja por medio de una publicación realizada en sus redes sociales donde enseñaron diversas fotografías del momento en el que recibieron al bebé en sus brazos.

Desde entonces, Isabella Ladera y Hugo García han compartido algunos detalles de esta nueva etapa familiar, mientras disfrutan de los primeros días junto a su hijo.