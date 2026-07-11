¿Jessi Uribe y Paola Jara terminaron su relación? El cantante reveló los detalles

Antes las especulaciones sobre una posible ruptura con Paola Jara, el reconocido cantante de música popular Jessi Uribe decidió aclarar cómo está su relación y reveló detalles que despejaron las dudas sobre su vida sentimental.

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¿Crisis entre Jessi Uribe y Paola Jara?

Durante la tarde de este sábado 11 de julio Jessi Uribe decidió realizar una dinámica de preguntas y respuestas por medio de sus redes sociales y aprovechó una de ellas sobre una supuesta separación con su esposa Paola Jara para desmentir los rumores y explicar por qué en los últimos días han aparecido menos junto.

Paola Jara genera revuelo en redes tras publicar mensaje que desató rumores sobre Jessi Uribe: ¿crisis en la pareja? (Foto freepik) (Foto Raul ARBOLEDA / AFP)

El cantante aseguró por medio de un video compartido a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, que su matrimonio sigue estable y que ambos atraviesan un buen momento.

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“La gente si es cansona, no entiendo. Primero que todo no estamos separados, estamos muy felices gloria a Dios, muy bien, anulen…”

¿Por qué iniciaron los rumores sobre la separación entre Jessi Uribe y Paola Jara?

Según contó, la decisión de reducir las publicaciones en pareja surgió después de que varios usuarios les criticaran por compartir con frecuencia contenido de su relación y de su trabajo juntos.

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Sin embargo, explicó que esa medida terminó provocando nuevas especulaciones. De acuerdo con Jessi, bastó con que dejaran de publicar contenido durante una semana para que comenzaran los comentarios sobre una posible ruptura. Por eso, manifestó que no entiende por qué, sin importar lo que hagan, siempre aparecen versiones sobre el estado de su relación.

Paola Jara y Jessi Uribe reaparecieron felices tras rumor que alarmó a sus seguidores. (Foto: AFP)

En medio de su desconcierto, el artista dejó claro que no está separado de Paola Jara y que la menor actividad de ambos en redes sociales responde únicamente a una decisión de mantener un perfil más bajo en sus publicaciones y no saturar a sus fans con su relación sentimental.