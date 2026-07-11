Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

¿Jessi Uribe y Paola Jara terminaron su relación? El cantante reveló los detalles

Jessi Uribe habló sobre los rumores de una supuesta ruptura con Paola Jara y reveló cómo está actualmente su relación.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Conoce qué reveló Jessi Uribe sobre su matrimonio con Paola Jara.
Conoce qué reveló Jessi Uribe sobre su matrimonio con Paola Jara. (Foto AFP: Raul Arboleda).

Antes las especulaciones sobre una posible ruptura con Paola Jara, el reconocido cantante de música popular Jessi Uribe decidió aclarar cómo está su relación y reveló detalles que despejaron las dudas sobre su vida sentimental.

Artículos relacionados

¿Crisis entre Jessi Uribe y Paola Jara?

Durante la tarde de este sábado 11 de julio Jessi Uribe decidió realizar una dinámica de preguntas y respuestas por medio de sus redes sociales y aprovechó una de ellas sobre una supuesta separación con su esposa Paola Jara para desmentir los rumores y explicar por qué en los últimos días han aparecido menos junto.

Paola Jara causó revuelo con mensaje sobre Jessi Uribe y muchos se preguntaron si terminaron
Paola Jara genera revuelo en redes tras publicar mensaje que desató rumores sobre Jessi Uribe: ¿crisis en la pareja? (Foto freepik) (Foto Raul ARBOLEDA / AFP)

El cantante aseguró por medio de un video compartido a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, que su matrimonio sigue estable y que ambos atraviesan un buen momento.

Artículos relacionados

“La gente si es cansona, no entiendo. Primero que todo no estamos separados, estamos muy felices gloria a Dios, muy bien, anulen…”

¿Por qué iniciaron los rumores sobre la separación entre Jessi Uribe y Paola Jara?

Según contó, la decisión de reducir las publicaciones en pareja surgió después de que varios usuarios les criticaran por compartir con frecuencia contenido de su relación y de su trabajo juntos.

Artículos relacionados

Sin embargo, explicó que esa medida terminó provocando nuevas especulaciones. De acuerdo con Jessi, bastó con que dejaran de publicar contenido durante una semana para que comenzaran los comentarios sobre una posible ruptura. Por eso, manifestó que no entiende por qué, sin importar lo que hagan, siempre aparecen versiones sobre el estado de su relación.

Paola Jara mostró a Emilia en plena gira y desató revuelo tras noticia sobre Jessi Uribe
Paola Jara y Jessi Uribe reaparecieron felices tras rumor que alarmó a sus seguidores. (Foto: AFP)

En medio de su desconcierto, el artista dejó claro que no está separado de Paola Jara y que la menor actividad de ambos en redes sociales responde únicamente a una decisión de mantener un perfil más bajo en sus publicaciones y no saturar a sus fans con su relación sentimental.

“Con Pao hemos dicho: subimos cosas juntos, tenemos un álbum juntos y nos dicen cansones, entonces decimos: no subamos tanta cosa… No subimos nada en una semana, y ya estamos separados. No entiendo, de verdad”

 

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Él es Camilo Méndez, cantante vallenato que apareció con Sara Uribe Sara Uribe

Él es Camilo Méndez, cantante vallenato que apareció con Sara Uribe y despertó rumores

Sara Uribe y Camilo Méndez despertaron rumores tras compartir varios momentos juntos durante un viaje a Cartagena.

Salomé reaccionó al mensaje de Luis Díaz en medio de la polémica entre James y Richard Ríos. Luis Díaz

Salomé reaccionó al mensaje de Luis Díaz tras polémica entre James y Richard Ríos; ¿qué dijo?

Salomé, hija de Daniela Ospina y James reaccionó al mensaje de Luis Díaz en medio de la polémica que hay con Richard Ríos.

luis diaz tras el mundial 2026 Luis Díaz

Luis Díaz habló tras la eliminación del Mundial 2026: su esposa le dedicó amorosas palabras

El futbolista Luis Díaz se pronunció luego de haber sido eliminado con Colombia del Mundial 2026.

Lo más superlike

Luis Alfonso en los Premios Billboard de la Música Latina 2024 Talento nacional

Luis Alfonso anuncia concierto gratis en Bogotá: ¿Dónde y cuándo será?

Luis Alfonso sorprendió a sus seguidores al confirmar un concierto gratis en Bogotá. Conozca cuándo será y dónde se realizará.

Luis Díaz

Luis Díaz sorprendió con su reacción a Richard Ríos tras la polémica con James Rodríguez, ¿qué dijo?

Hija de reconocido actor salió del clóset en pleno directo Talento internacional

Hija de reconocido actor sale del clóset en plena entrevista: "Nunca me lo cuestioné"

memes nuevo festivo 13 de julio Viral

Los mejores memes del nuevo festivo 13 de julio en Colombia

Emiro Navarro - Participante de MasterChef Celebrity 2026 Emiro Navarro

Detrás de cámaras de MasterChef Celebrity: Emiro Navarro mostró detalles de esta temporada