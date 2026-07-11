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Juliana Calderón mostró por primera vez a su pareja y papá de su hijo: así luce

¡Fin al misterio! Juliana Calderón dejó ver por primera vez el rostro de su pareja, el papá de su hijo, poniendo fin a las especulaciones.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Juliana Calderón mostró a su novio por primera vez
Juliana Calderón dejó ver a su pareja por primera vez. (Fotos Canal RCN y Freepik)

Juliana Calderón volvió a convertirse en tema de conversación en redes sociales luego de compartir un emotivo video en el que, por primera vez, mostró a quien sería su actual pareja.

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¿Cómo reveló Juliana Calderón el rostro del papá de su hijo?

En la publicación, la creadora de contenido recopiló varias fotografías de los momentos que han vivido juntos. El video incluye imágenes de viajes, celebraciones, salidas y diferentes recuerdos que dejan ver que llevan varios meses juntos.

Aunque Juliana no entregó mayores detalles sobre la identidad de su compañero ni escribió un mensaje explicando la publicación, las imágenes fueron suficientes para que sus seguidores reaccionaran y comentaran que, finalmente, decidió presentar al hombre que la ha acompañado durante los últimos meses y que sería el padre del bebé que espera.

La publicación llega pocas semanas después de que la hermana de Yina Calderón anunciara que está embarazada de su primer hijo, noticia que generó todo tipo de reacciones en redes sociales.

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¿Quién es el novio y papá del hijo de Juliana Calderón?

Pese a que Juliana Calderón decidió mostrar por primera vez el rostro del hombre que la acompaña en esta nueva etapa de su vida, su identidad sigue siendo un misterio.

La creadora de contenido no ha revelado públicamente su nombre, edad, profesión ni otros detalles sobre su vida personal, por lo que se desconoce a qué se dedica o si tiene algún vínculo con el mundo del entretenimiento o las redes sociales.

Hasta ahora, la influencer ha preferido mantener esa información en reserva, limitándose a compartir solo algunos de los momentos que han vivido juntos a través de fotos y videos, una decisión que muchos de sus seguidores han cuestionado.

Así avanza el embarazo de Juliana Calderón: contó detalles y habló del padre de su bebé
Así avanza el embarazo de Juliana Calderón: contó detalles y habló del padre de su bebé. (Foto Canal RCN | Freepik).

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¿Qué ha dicho Juliana Calderón sobre su expareja, Juan Manuel Rodríguez, quien falleció?

Juliana Calderón ha sido centro de críticas desde que anunció su embarazo por la relación que sostenía con Juan Manuel Rodríguez, primo de Yeison Jiménez, quien falleció con el cantante el 10 de enero en un accidente aéreo.

Precisamente, ante las críticas y cuestionamientos que ha provocado su embarazo y nueva relación, Juliana decidió romper su silencio y lanzar un tajante mensaje en redes.

"Yo no entiendo, luego para unos ¿yo no era la moza y para otros yo no era nada? No entiendo entonces la vuelta ahí, porque si yo era algo tengo que guardar el luto, pero como ustedes dijeron que no, entonces cada quien en su vida y en su cuento", comentó.

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