Hijo de James Rodríguez mostró su talento para el fútbol con gol incluido: aquí el video

Samuel, hijo menor del futbolista colombiano James Rodríguez, se apoderó de las tendencias en redes sociales tras demostrar sus habilidades en la cancha. El menor sorprendió con una destacada actuación en un partido, en el que incluso marcó un gol y dejó ver el talento que heredó de su padre.

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¿El hijo de James Rodríguez heredó su talento para el fútbol?

Durante la tarde de este sábado 11 de julio las redes sociales se llenaron de elogios para Samuel Rodríguez, hijo menor del centro campista colombiano James Rodríguez, luego de que en sus redes sociales oficiales compartiera un corto audiovisual en el que quedó registrado su talento para el futbol tal y como el de su padre.

Samuel Rodríguez mostró sus avances en el fútbol y recibió elogios de los seguidores de James. (Foto de AFP)

En el video compartido a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, el pequeño Samuel aparece tomando lo que parecen ser clases de futbol profesional junto a otros niños que aspiran a convertirse en grandes referentes de este deporte.

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En las imágenes se observa la destreza del menor para desplazarse por la cancha mientras mantiene el control del balón hasta llegar al arco y marcar un gol.

El video no tardó en generar reacciones entre los seguidores de James Rodríguez, quienes destacaron la habilidad de Samuel con el balón y aseguraron que el menor podría seguir los pasos de su padre en el fútbol si decide continuar por ese camino.

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¿Cómo reaccionaron los internautas al talento de Samuel, hijo de James Rodríguez, para el fútbol?

Muchos destacaron su habilidad para desplazarse por la cancha y controlar el juego, mientras que otros aseguraron que heredó las cualidades futbolísticas de su padre, James Rodríguez, e incluso expresaron su deseo de verlo en el futuro como futbolista profesional.

"Qué bonito verlo disfrutar del fútbol desde tan pequeño", "Ese niño promete, ojalá siga preparándose", "James debe estar muy orgulloso de verlo así", "Se mueve muy bien en la cancha, felicitaciones para Samuel", fueron algunos de los comentarios.