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Así habría reaccionado Alejandra Salguero luego de que captaran a Alexa Torrex y a Tebi Bernal juntos

Alejandra Salguero compartió un curioso mensaje tras el video de Alexa con Tebi.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Alejandra Salguero compartió mensaje tras el reencuentro de Alexa Torrex y Tebi Bernal
Alejandra Salguero publicó curiosa frase luego del evento de Alexa Torrex y Tebi Bernal. (Foto: Canal RCN)

Alejandra Salguero reapareció con un curioso mensaje que muchos relacionaron con una indirecta al video viral en el que aparecieron Alexa Torrex y Tebi Bernal.

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¿Cuál es el video Alexa Torrex y Tebi Bernal en una discoteca?

En la noche del 10 de julio, Alexa Torrex realizó un gran evento en Medellín en el que lanzó su nueva canción ‘La migajera’. En este evento reunió a varios creadores de contenido, así como a algunos exparticipantes de La casa de los famosos Colombia.

Pero hubo un momento que llamó la atención y fue unas imágenes que comenzaron a circular en redes sociales, en las que se ve a Tebi Bernal en el evento de Alexa.

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En los videos, Alexa aparece en la entrada del lugar donde se realizó el evento que al parecer es una discoteca y, a su lado, estaba Tebi Bernal.

En un momento, Tebi se devuelve como para hablar con alguien y Alexa lo sigue, mientras saludan a uno de los periodistas presentes.

Alejandra Salguero compartió mensaje tras el reencuentro de Alexa Torrex y Tebi Bernal
Alejandra Salguero publicó curiosa frase luego del evento de Alexa Torrex y Tebi Bernal. (Foto: Canal RCN)

Después, Alexa se queda como esperando a Tebi, quien permanece afuera sin decir nada, mientras ella continúa a su lado. Sin duda el video volvió viral en redes sociales.

En otros videos también se observa a Alexa Torrex conversando con Tebi Bernal en medio del durante el evento y, desde entonces, comenzaron a surgir comentarios en los que se asegura que ambos se habrían reconciliado luego de su distanciamiento tras La casa de los famosos Colombia.

¿Por qué relacionaron el mensaje de Alejandra Salguero con Alexa Torrex y Tebi Bernal?

Sin embargo, Alejandra Salguero compartió a través de sus historias de Instagram una fotografía suya en la que aparece con los ojos cerrados y una mano sobre la cabeza.

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En la imagen de la modelo se escucha la canción Shallow, interpretada por Lady Gaga y Bradley Cooper, cuya letra habla sobre un mundo que muchas veces puede sentirse superficial y vacío.

Alejandra Salguero compartió mensaje tras el reencuentro de Alexa Torrex y Tebi Bernal
Alejandra Salguero publicó curiosa frase luego del evento de Alexa Torrex y Tebi Bernal. (Foto: Canal RCN)

Además, escribió el mensaje: "Lejos de lo superficial".

De inmediato, muchos relacionaron esta imagen de Alejandra Salguero como una indirecta al reencuentro y aparente reconciliación entre los dos exparticipantes de La casa de los famosos Colombia.

 

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