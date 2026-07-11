Manuela QM mostró cómo celebró el primer mes de su bebé; la ausencia de Blessd llamó la atención

Un mes después del nacimiento de Caleb, Manuela QM conmemoró la fecha con una publicación en sus redes sociales.

Las imágenes recopilaron algunos de los momentos que ha vivido junto a su hijo, pero un detalle en la publicación no pasó desapercibido para sus seguidores: la ausencia de Blessd.

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¿Cómo celebró Manuela QM el primer mes de su bebé?

A través de sus redes sociales, la creadora de contenido compartió una galería de fotografías para celebrar el primer mes de vida de Caleb, el hijo que tuvo junto a Blessd.

En las imágenes aparece cargándolo, en otra el bebé está acostado junto a un pastel preparado para la ocasión y también incluyó fotos de algunos de sus juguetes, sus pies y otros instantes que han marcado estas primeras semanas como familia.

Así celebró Manuela QM el primer mes de su bebé Caleb / (Foto de Freepik)

Como descripción de la publicación escribió una frase con la que resumió esta nueva etapa:

"Un mes con el amor de mi vida"

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La publicación recibió numerosos mensajes de felicitación. Sin embargo, entre los comentarios volvió a repetirse una pregunta de sus seguidores: ¿por qué Blessd no estuvo?

Hasta el momento, ni Manuela ni Blessd han explicado la razón por la que el cantante no estuvo presente en las imágenes compartidas. Aunque algunos usuarios preguntaron por su ausencia, no se conoce si hubo algún motivo específico detrás de esta decisión.

La ausencia de Blessd llamó la atención en la celebración del primer mes de su bebé / (Foto de AFP y Freepik)

¿Qué ha dicho Manuela QM sobre la maternidad y el posparto?

Además de compartir momentos de esta nueva etapa, Manuela QM también ha contado cómo ha sido su recuperación tras el parto.

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Días después del nacimiento de Caleb publicó un video en el que mostró su abdomen sin filtros. En esa ocasión explicó que seguía en proceso de recuperación, que las noches sin dormir hacían parte de su rutina y que estaba procurando mantener una buena alimentación.

También señaló que, por recomendación médica, todavía no podía retomar los entrenamientos, aunque aseguró que su cuerpo estaba respondiendo favorablemente al posparto.

La reciente publicación permitió conocer nuevos momentos de sus primeras semanas como madre y volvió a generar conversación entre quienes siguen de cerca su contenido en redes sociales.