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Jhonny Rivera reveló a qué equipo apoyará tras la eliminación de Colombia en el Mundial 2026

Tras la eliminación de Colombia, Jhonny Rivera reveló por quién hará fuerza en el Mundial de fútbol 2026.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Jhonny Rivera sorprendió con el equipo al que ahora apoyará en el Mundial 2026.
Jhonny Rivera sorprendió con el equipo al que ahora apoyará en el Mundial 2026. (Foto Canal RCN).

El reconocido cantante de música popular Jhonny Rivera sorprendió a sus seguidores al revelar cuál será la selección que apoyará en el Mundial de fútbol 2026, luego de la eliminación de Colombia. El artista compartió su postura y explicó a qué equipo espera ver en la gran final del torneo.

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Jhonny Rivera explicó que, una vez Colombia quedó eliminada del Mundial 2026, decidió apoyar a otra selección de cara al cierre del torneo.

¿Quién es Erling Haaland y por qué es reconocido en el fútbol?
Erling Haaland llama la atención de los fans en redes sociales / (Foto de AFP)

El cantante confesó por medio de un video compartido a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, que su principal favorita es Noruega, pues aseguró que siente admiración por Erling Haaland y le gustaría verlo levantar el trofeo.

"Hablar de fútbol es muy delicado porque todo mundo tiene gustos, pero yo quiero que gane Noruega. Es que ese Haaland me cae muy bien...”

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Aunque también reconoció el gran nivel que ha mostrado Francia durante la competencia, señaló que prefiere hacerle "fuerza" a Noruega. Además, reveló que España ocupa un lugar especial entre sus preferencias debido a que cuenta con nacionalidad española. Por eso, aseguró que le gustaría que la final fuera protagonizada por Noruega o España, siendo esos dos equipos los que respaldará en la recta definitiva del campeonato.

“Pero es que Francia ya estuvo en una final, está imparable, pero yo quiero hacerle fuercita a Noruega. España también me gusta, yo tengo nacionalidad española; estoy entre España y Noruega, uno de esos dos me gustaría que llegaran a la final"

Jhonny Rivera confesó qué equipo quiere ver campeón tras la eliminación de Colombia
Jhonny Rivera confesó qué equipo quiere ver campeón tras la eliminación de Colombia. (Foto Canal RCN).

¿Cuándo se llevará a cabo la final del Mundial 2026?

El Mundial de fútbol 2026 actualmente se encuentra definiendo los equipos que pasarán a cuartos de final, una de las etapas más emocionantes previo a la gran final del torneo que se llevará a cabo el próximo domingo 19 de julio a las 2:00 p.m. hora Colombia.

El encuentro tendrá lugar en el MetLife Stadium, en East Rutherford, Nueva Jersey, en la zona metropolitana de Nueva York.

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