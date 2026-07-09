Recrean en 3D el gol que falló Jáminton Campaz ante Suiza: así se vio desde la perspectiva del jugador

La eliminación de la Selección Colombia del Mundial 2026 sigue generando conversación en redes sociales.

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En los últimos días se han hecho virales varios videos que recrean en 3D algunas de las jugadas más importantes del partido entre Colombia y Suiza, permitiendo ver la acción desde la perspectiva de los propios futbolistas.

Entre todas las escenas que han llamado la atención, una de las más comentadas es la del gol que falló Jáminton Campaz en los minutos finales del tiempo extra, una oportunidad que muchos hinchas consideran pudo cambiar la historia del encuentro y darle a Colombia el paso a los cuartos de final.

Recrean en 3D el gol que falló Jáminton Campaz: así se ve desde el campo (Foto Luke Hales / AFP)

¿Cómo se ve en 3D el gol que falló Jáminton Campaz?

Los videos comenzaron a circular en redes sociales luego de que diferentes usuarios compartieran las nuevas recreaciones en 3D de algunas jugadas del Mundial 2026.

Uno de los videos muestra la oportunidad que tuvo Jáminton Campaz en el minuto 115 del tiempo extra, cuando Colombia todavía buscaba el gol que le diera la clasificación.

En la recreación se observa cómo Daniel Muñoz envía un pase hacia Campaz. El jugador controla el balón, patea y la pelota termina pasando por encima del arco, dejando escapar una de las opciones más claras del compromiso.

Además de la toma desde la perspectiva de Campaz, en redes también comenzó a compartirse la misma jugada vista desde la posición de Daniel Muñoz, quien fue el encargado de asistir al jugador en esa acción.

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¿Cómo reaccionaron las redes sociales?

Algunas personas señalaron que esa acción fue una de las jugadas que terminó marcando la eliminación de Colombia, pues consideraron que el gol habría significado la clasificación a los cuartos de final sin necesidad de llegar a la tanda de penales.

Sin embargo, otros usuarios defendieron al futbolista y aseguraron que no era un gol sencillo.

Tras esa oportunidad desperdiciada, el marcador permaneció empatado hasta el final del tiempo extra. El partido se definió desde el punto penal, donde Suiza se impuso 4-3 y eliminó a la Selección Colombia del Mundial 2026.