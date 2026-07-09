Así fue el regreso de la Selección Colombia tras la eliminación del Mundial: las imágenes hablan

En la mañana de este jueves 9 de julio, los jugadores de la Selección Colombia regresaron al país, luego de dos días de la dolorosa derrota contra Suiza en la Copa Mundial FIFA 2026.

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La Tricolor perdió un lugar en los cuartos de final de la competencia, tras haberse ido a penales contra el país europeo, pues en los primeros 90 minutos, hubo oportunidades para anotar un gol, pero esto no se dio.

Tras este tiempo, extendieron 30 minutos más y ahí sí se cobraron los penales, sin embargo, los colombianos perdieron dos goles y esto es lo que hoy los trae devuelta a casa; la desilusión que expresaron en ese momento fue bastante conmovedora.

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Por eso, se está hablando de su regreso, ya que fueron fotografiados en el aeropuerto tras aterrizar nuevamente en su país y esto, generó muchas reacciones en redes sociales.

¿Cómo fue el regreso de la Selección a Colombia?

A través de las redes sociales están circulando imágenes de algunos futbolistas de la Selección Colombia quienes aterrizaron en las últimas horas en Bogotá en el aeropuerto internacional El Dorado.

El regreso de la Selección Colombia al país dejó una imagen que conmovió a muchos. (AFP/ Jonathan Nackstrand)

Allí se ve a Juan Fernando Quintero, Willer Ditta, Jhon Lucumí, Danuel Muñoz y a Néstor Lorenzo, el director técnico.

De acuerdo con la información que sacaron a la luz, solo 14 jugadores de los 26 convocados habrían aterrizado, más el cuerpo técnico.

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Así mismo, se dijo que se veían algo tristes y desilusionados, sin embargo, esos detalles no se saben, pues es lo que dicen en las plataformas digitales sobre este regreso.

¿Cuáles han sido las reacciones de los jugadores tras su eliminación?

En el caso de Jáminton Campaz, reaccionó a las críticas en su contra, debido a que lo acusan de que él dejó perder un gol antes de que terminaran los 90 minutos y dijo que él, como todos los colombianos, también se siente triste.

Fotografían a la Selección Colombia en su regreso al país tras el Mundial. (AFP/ Sandy Huffaker )

Por su lado, Jhon Arias agradeció a los hinchas que volvieron a creer en ellos y cree que así sucedió todos porque fueron los planes de Dios.

De esa misma manera, Mojica y otros jugadores reaccionaron con gratitud ante Dios y ante quienes creyeron en ellos.