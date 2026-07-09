Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Preocupación por Jhon Arias: ¿se iría de la Selección tras declaraciones por la eliminación?

Crece el escándalo por supuestas diferencias que ha habido dentro de la Selección Colombia y nace el temor por el futuro de Jhon Arias.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
La confesión de Jhon Arias que tiene en alerta a los hinchas
El futuro de Jhon Arias en la Selección genera incertidumbre tras sus palabras. (AFP/ Winslow Townson)

Durante las últimas horas, luego de la eliminación de Colombia en la Copa Mundial FIFA 2026, mucho se ha estado especulando sobre supuestos escándalos antes de ese último partido de la Selección.

Artículos relacionados

En redes ha estado circulando que, presuntamente, hubo un altercado antes del partido de la tricolor ante Suiza, pero eso no se sabe, pues lo que se dice es que un periodista deportivo habló del tema y hasta el momento, todos son solo teorías o rumores.

Sin embargo, tras estos comentarios que se han hecho tendencia en las plataformas digitales, se dice que, dentro de la Selección ha habido inconvenientes y hasta se especula que Jhon Arias podría quedare por fuera del equipo; se reitera que son solo supuestos.

Artículos relacionados

Por su lado, analistas y comentaristas sobre el fútbol en Colombia, empezaron a sacar sus propias conjeturas sobre lo que dijo el periodista y llegaron a sus propias conclusiones.

¿Por qué hay preocupación de que Jhon Arias quede por fuera de la Selección Colombia?

Un creador de contenido que habla sobre deportes en sus redes dice sentir preocupación por el futuro de Jhon Arias en la Selección Colombia, mencionando que “ya salió las estadísticas” y ha sido el jugador que más ha sido sustituido por Néstor Lorenzo.

El futuro de Jhon Arias en la Selección genera incertidumbre tras sus palabras
Las palabras de Jhon Arias que preocuparon a los hinchas de Colombia. (AFP/ JUAN MABROMATA)

Además, hace énfasis que, según estos datos, el 60% de veces que Arias fue sustituido, fue el primer cambio de Néstor.

Así mismo, dice que esta preocupación se debe a lo que dijo Jhon tras ser eliminado de la copa del mundo y explicó que antes, ya se habían conocido casos de exjugadores que supuestamente fueron sacados del equipo por sus relaciones con directivos y otros jugadores.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Jhon Arias tras la eliminación de Colombia del Mundial 2026?

Jhon Arias fue sensato al decir que, no había excusa tras la eliminación de La Selección Colombia del Mundial 2026; pues reveló que, aunque no tuvieron las mismas condiciones que otros países, no sería justificación de su último juego.

Las palabras de Jhon Arias que preocuparon a los hinchas de Colombia
La confesión de Jhon Arias que tiene en alerta a los hinchas. (AFP/ Carl Recine)

Así mismo, dijo que algo “faltó” y que ya “está bueno” que siempre salgan eliminados en la puerta del horno, por lo que explicó que se debe revisar que es lo que estaba pasando.

Para algunos fue muy sincero de su parte lo que dijo, mientras que otros jugadores explicaron que no era momento de cuestionarse y aceptaron que ese haya sido el resultado.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Destapan los supuestos conflictos que habría vivido la Selección Colombia Mundial de fútbol

Revelan el supuesto escándalo que habría dividido a la Selección Colombia antes de la eliminación

Luego de que Colombia quedara por fuera del Mundial 2026, salió a la luz que antes de ese partido, la Selección habría discutido.

Zlatko Dalić comenzó a sonar como posible director técnico de la Selección Colombia Selección Colombia

¿Quién es Zlatko Dalić? El director técnico que comenzó a sonar para la Selección Colombia

El nombre de Zlatko Dalić comenzó a sonar como posible director técnico de la Selección Colombia tras el Mundial 2026.

Erling Haaland Copa Mundial

Esto es lo que pasa cuando escribes "Haaland" en Google: el futbolista hizo curiosa petición

La plataforma desarrolló una llamativa animación que aparece cuando se busca el nombre del jugador y el delantero se pronunció.

Lo más superlike

El mensaje de Yina Calderón para Epa Colombia en su segundo cumpleaños privada de la libertad Yina Calderón

Yina Calderón rompió en llanto por situación de Epa Colombia: es su segundo cumpleaños en la cárcel

Yina Calderón expresó su tristeza por Epa Colombia durante su segundo cumpleaños privada de la libertad.

Blessd reaccionó tras la eliminación de Colombia y habló de sus carros personalizados. Blessd

Blessd reaccionó tras la eliminación de Colombia y confesó qué hará con sus carros personalizados

Emiro Navarro - Participante de MasterChef Celebrity 2026 Emiro Navarro

Detrás de cámaras de MasterChef Celebrity: Emiro Navarro mostró detalles de esta temporada

Wendy Guevara está de luto Talento internacional

Wendy Guevara está de luto: falleció el ser querido por el que habían pedido oraciones

Técnica de respiración antes del duelo entre Colombia - Ghana Mundial de fútbol

¿Ansioso por el Colombia vs. Ghana? Esta técnica de respiración puede ayudarte antes del partido