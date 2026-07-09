Preocupación por Jhon Arias: ¿se iría de la Selección tras declaraciones por la eliminación?

Durante las últimas horas, luego de la eliminación de Colombia en la Copa Mundial FIFA 2026, mucho se ha estado especulando sobre supuestos escándalos antes de ese último partido de la Selección.

Artículos relacionados Copa Mundial La Selección Argentina se pronuncia tras la eliminación de Colombia del Mundial: esto dijo

En redes ha estado circulando que, presuntamente, hubo un altercado antes del partido de la tricolor ante Suiza, pero eso no se sabe, pues lo que se dice es que un periodista deportivo habló del tema y hasta el momento, todos son solo teorías o rumores.

Sin embargo, tras estos comentarios que se han hecho tendencia en las plataformas digitales, se dice que, dentro de la Selección ha habido inconvenientes y hasta se especula que Jhon Arias podría quedare por fuera del equipo; se reitera que son solo supuestos.

Artículos relacionados Copa Mundial El DT de Suiza se pronunció tras eliminar a Colombia en el Mundial; su mensaje llamó la atención

Por su lado, analistas y comentaristas sobre el fútbol en Colombia, empezaron a sacar sus propias conjeturas sobre lo que dijo el periodista y llegaron a sus propias conclusiones.

¿Por qué hay preocupación de que Jhon Arias quede por fuera de la Selección Colombia?

Un creador de contenido que habla sobre deportes en sus redes dice sentir preocupación por el futuro de Jhon Arias en la Selección Colombia, mencionando que “ya salió las estadísticas” y ha sido el jugador que más ha sido sustituido por Néstor Lorenzo.

Las palabras de Jhon Arias que preocuparon a los hinchas de Colombia. (AFP/ JUAN MABROMATA)

Además, hace énfasis que, según estos datos, el 60% de veces que Arias fue sustituido, fue el primer cambio de Néstor.

Así mismo, dice que esta preocupación se debe a lo que dijo Jhon tras ser eliminado de la copa del mundo y explicó que antes, ya se habían conocido casos de exjugadores que supuestamente fueron sacados del equipo por sus relaciones con directivos y otros jugadores.

Artículos relacionados Mundial de fútbol Jhon Arias reaparece en redes tras la eliminación de Colombia: así reaccionó

¿Qué dijo Jhon Arias tras la eliminación de Colombia del Mundial 2026?

Jhon Arias fue sensato al decir que, no había excusa tras la eliminación de La Selección Colombia del Mundial 2026; pues reveló que, aunque no tuvieron las mismas condiciones que otros países, no sería justificación de su último juego.

La confesión de Jhon Arias que tiene en alerta a los hinchas. (AFP/ Carl Recine)

Así mismo, dijo que algo “faltó” y que ya “está bueno” que siempre salgan eliminados en la puerta del horno, por lo que explicó que se debe revisar que es lo que estaba pasando.

Para algunos fue muy sincero de su parte lo que dijo, mientras que otros jugadores explicaron que no era momento de cuestionarse y aceptaron que ese haya sido el resultado.