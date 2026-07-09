Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

La IA reveló si Mbappé quedará eliminado del Mundial 2026 tras jugar contra Marruecos

La IA predice tras un análisis si Mbappé quedaría por fuera del Mundial 2026.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Mbappe versus marruecos en el mundial 2026
Francia versus Marruecos en el Mundial 2026/AFP: Franck Fife

El futbolista Kylian Mbappé disputará su partido de cuartos de final contra la Selección de Marruecos en el Mundial 2026.

Artículos relacionados

¿Cuándo será el partido de Mbappé contra Marruecos en el Mundial 2026?

Este jueves 9 de julio a las 3:00 p,m, hora Colombia, el francés se enfrentará contra Marruecos por un cupo a la semifinal de la Copa del Mundo.

mbappe en el mundial 2026

La Selección que se lleve la victoria continuará en competencia, mientras que el equipo que pierda deberá abandonar el Mundial, pues quedará eliminado.

Millones de fanáticos están a la expectativa de la continuidad de Mbappé en el Mundial debido a que es considerado como uno de los favoritos de la competencia.

Artículos relacionados

¿Mbappé quedaría eliminado del Mundial 2026?

De acuerdo con la Inteligencia Artificial (IA) de Chat GPT tras un análisis realizado en internet y redes sociales el escenario más probable para este partido sería un resultado de 2 - 1, ganando Francia.

"Francia parte con ventaja, pero Marruecos llega como un rival que ha reducido espacios y ha aprovechado las transiciones. Francia viene de eliminar a Paraguay con un gol de Kylian Mbappé y mantiene una de las plantillas con mayor capacidad ofensiva del torneo", detalla.

Sin embargo, explicó que Marruecos al eliminar a Canadá con autoridad y antes superar a Países Bajos en los penales, puede ser un rival que puede ser bastante difícil de vencer.

Asimismo, sobre la posibilidad de que Mbappé quede eliminado del Mundial no es tan viable para la IA, indicando que incluso considera que puede anotar gol.

"La previsión es que Mbappé continúe en competencia siempre que Francia consiga la clasificación a las semifinales", se agregó.

mbappe con ester exposito en el mundial 2026

Los fanáticos del fútbol están al pendiente de lo que ocurre con el futbolista, tanto en su desempeño con Francia como en su vida personal, pues también se le ha visto acompañado por su novia, la actriz Ester Exposito en el Estadio, demostrando lo bien que va su relación.

Artículos relacionados

Por ahora, recuerda estar al tanto de todo lo que pasa con el Mundial desde nuestras redes sociales y la pantalla del Canal RCN.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Destapan los supuestos conflictos que habría vivido la Selección Colombia Mundial de fútbol

Revelan el supuesto escándalo que habría dividido a la Selección Colombia antes de la eliminación

Luego de que Colombia quedara por fuera del Mundial 2026, salió a la luz que antes de ese partido, la Selección habría discutido.

Zlatko Dalić comenzó a sonar como posible director técnico de la Selección Colombia Selección Colombia

¿Quién es Zlatko Dalić? El director técnico que comenzó a sonar para la Selección Colombia

El nombre de Zlatko Dalić comenzó a sonar como posible director técnico de la Selección Colombia tras el Mundial 2026.

Erling Haaland Copa Mundial

Esto es lo que pasa cuando escribes "Haaland" en Google: el futbolista hizo curiosa petición

La plataforma desarrolló una llamativa animación que aparece cuando se busca el nombre del jugador y el delantero se pronunció.

Lo más superlike

El mensaje de Yina Calderón para Epa Colombia en su segundo cumpleaños privada de la libertad Yina Calderón

Yina Calderón rompió en llanto por situación de Epa Colombia: es su segundo cumpleaños en la cárcel

Yina Calderón expresó su tristeza por Epa Colombia durante su segundo cumpleaños privada de la libertad.

Blessd reaccionó tras la eliminación de Colombia y habló de sus carros personalizados. Blessd

Blessd reaccionó tras la eliminación de Colombia y confesó qué hará con sus carros personalizados

Emiro Navarro - Participante de MasterChef Celebrity 2026 Emiro Navarro

Detrás de cámaras de MasterChef Celebrity: Emiro Navarro mostró detalles de esta temporada

Wendy Guevara está de luto Talento internacional

Wendy Guevara está de luto: falleció el ser querido por el que habían pedido oraciones

Técnica de respiración antes del duelo entre Colombia - Ghana Mundial de fútbol

¿Ansioso por el Colombia vs. Ghana? Esta técnica de respiración puede ayudarte antes del partido