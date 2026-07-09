La IA reveló si Mbappé quedará eliminado del Mundial 2026 tras jugar contra Marruecos

El futbolista Kylian Mbappé disputará su partido de cuartos de final contra la Selección de Marruecos en el Mundial 2026.

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¿Cuándo será el partido de Mbappé contra Marruecos en el Mundial 2026?

Este jueves 9 de julio a las 3:00 p,m, hora Colombia, el francés se enfrentará contra Marruecos por un cupo a la semifinal de la Copa del Mundo.

La Selección que se lleve la victoria continuará en competencia, mientras que el equipo que pierda deberá abandonar el Mundial, pues quedará eliminado.

Millones de fanáticos están a la expectativa de la continuidad de Mbappé en el Mundial debido a que es considerado como uno de los favoritos de la competencia.

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¿Mbappé quedaría eliminado del Mundial 2026?

De acuerdo con la Inteligencia Artificial (IA) de Chat GPT tras un análisis realizado en internet y redes sociales el escenario más probable para este partido sería un resultado de 2 - 1, ganando Francia.

"Francia parte con ventaja, pero Marruecos llega como un rival que ha reducido espacios y ha aprovechado las transiciones. Francia viene de eliminar a Paraguay con un gol de Kylian Mbappé y mantiene una de las plantillas con mayor capacidad ofensiva del torneo", detalla.

Sin embargo, explicó que Marruecos al eliminar a Canadá con autoridad y antes superar a Países Bajos en los penales, puede ser un rival que puede ser bastante difícil de vencer.

Asimismo, sobre la posibilidad de que Mbappé quede eliminado del Mundial no es tan viable para la IA, indicando que incluso considera que puede anotar gol.

"La previsión es que Mbappé continúe en competencia siempre que Francia consiga la clasificación a las semifinales", se agregó.

Los fanáticos del fútbol están al pendiente de lo que ocurre con el futbolista, tanto en su desempeño con Francia como en su vida personal, pues también se le ha visto acompañado por su novia, la actriz Ester Exposito en el Estadio, demostrando lo bien que va su relación.

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