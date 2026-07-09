Tras la eliminación de la Selección Colombia en la Copa Mundial del Fútbol, varios jugadores se han pronunciado sobre su rendimiento, otros han resaltado los esfuerzos para seguir adelante y otros han hablado de la tristeza que surgió al ser no llegar a cuartos de final.

El lateral derecho, Santiago Arias, también se pronunció sobre el tema, pero agregó que este podría ser el final de una de sus etapas en su carrera profesional.

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Santiago Arias acompañó a la Selección Colombia en el Mundial de Brasil en 2014, el Mundial de Rusia en 2018, y el Mundial Canadá, México y Estados Unidos en 2026 (FOTO POR PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP).

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¿Qué dijo Santiago Arias sobre su participación en la Selección Colombia?

El futbolista conmovió a los internautas al expresar su tristeza al no lograr que Colombia clasificara a cuartos de final Mundial. También, escribió este Mundial podría ser el fin de una fase en su trayectoria profesional.

La tristeza de quedar eliminados es inmensa, pero hoy también siento que termina una etapa muy importante de mi vida.

Santiago Arias también agregó que esta podría ser la última vez que usaría la camiseta de la Selección Colombia.

Este es mi tercer Mundial y, muy posiblemente, el último defendiendo los colores de mi país.

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¿En qué mundiales ha participado Santiago Arias con la Selección Colombia?

El defensa participó en mundiales importantes para la tricolor como el Mundial de Brasil en 2014 y el Mundial de Rusia en 2018.

En el 2014 jugó cuatro de los cinco partidos que disputó Colombia en la competencia y fue titular en partidos importantes como Grecia 3-0, Uruguay 2-0 y Costa de Marfil 2-1. También fue titular cuando Colombia fue eliminada por el país anfitrión, Brasil, con un marcador 2-1.

En el Mundial de Rusia también fue titular como lateral derecho en los cuatro partidos que jugó Colombia. Entre ellos Colombia ganó en dos ocasiones 3-0 ante Polonia y 1-0 ante Senegal.

Posteriormente fue convocado por el director técnico Néstor Lorenzo para jugar en el Mundial del 2026. En el este Mundial tuvo diversas participaciones como en el partido ante Ghana en el que recuperó el balón cinco veces y realizó cinco pases clave.

También tuvo un buen rendimiento en el sector defensivo en el partido contra Suiza, pese a la derrota de Colombia, y cumplió la marca durante los 120 minutos.

A sus 34 años jugó su tercer Mundial y este podría ser el último, de acuerdo con la publicación del futbolista.