Juanda Caribe defendió a Mariana Zapata tras recibir malos comentarios al confirmar su relación

Juanda Caribe salió en defensa de Mariana Zapata luego de que la creadora de contenido recibiera malos comentarios en redes sociales tras confirmar públicamente su relación con un romántico beso frente a decenas de personas. El influenciador respondió a las críticas y dejó clara su postura frente a las reacciones que generó el anuncio.

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¿Qué dijo Juanda Caribe sobre su relación con Mariana Zapata?

Tras días del estreno de su más reciente sencillo musical en el que Mariana Zapata fue la protagonista del video, Juanda Caribe se pronunció sobre las críticas que ha recibido su relación con la influenciadora paisa.

Juanda Caribe no se quedó callado y defendió a Mariana Zapata de los malos comentarios. (Foto Canal RCN).

Pues luego de confirmar su noviazgo en redes sociales, el creador de contenido compartió un mensaje en el que destacó la actitud de su pareja frente a los comentarios negativos que han surgido por la forma en la que comenzó su historia de amor.

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“Por más que intentan borrarle la sonrisa, ella más sonríe”, escribió Juanda junto a un video compartido por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, con el que dejó claro su respaldo incondicional hacia Mariana y resaltó que las opiniones en contra no han cambiado la manera en la que ella vive esta nueva etapa sentimental.

Y es que vale la pena destacar que la relación entre ambos ha generado comentarios en redes debido a que su acercamiento ocurrió durante su participación en La casa de los famosos Colombia, cuando Juanda todavía estaba con Sheila Gándara, madre de su hija.

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Sin embargo, ante la controversia, el influenciador habría decidido mostrar públicamente su apoyo a Mariana y defendiendo la felicidad que comparten actualmente.

¿Cómo anunciaron Juanda Caribe y Mariana Zapata su relación?

Recordemos que tras semanas de especulaciones, finalmente Juanda Caribe y Mariana Zapata aprovecharon el evento de lanzamiento del video musical del reciente sencillo del joven artista para confirmar públicamente que habían dado una oportunidad en el amor.

En aquella ocasión la pareja no solo lo comprobó con un inesperado beso frente a los asistentes, sino que Mariana Zapata confesó abiertamente lo mucho que amaba al creador de contenido.