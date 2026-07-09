Nuevo sismo sacudió a Colombia en la mañana de este jueves: ¿en dónde se sintió y de cuánto fue su magnitud?

En horas de la mañana de este jueves 9 de julio, el Servicio Geológico reportó un evento sísmico en Colombia; informó de cuánto fue su magnitud y en dónde fue su epicentro.

Artículos relacionados Copa Mundial La Selección Argentina se pronuncia tras la eliminación de Colombia del Mundial: esto dijo

Precisamente, en el país hay una alerta tras el doble terremoto en Venezuela, pues los colombianos temen que una tragedia así sacuda el territorio y están precavidos ante una situación parecida.

Ya pasaron dos semanas desde que el vecino país sufrió la tragedia de sobrevivir tras dos temblores; uno de 7.5 y el otro de 7.2 de magnitud, con su profundidad superficial. De hecho, se sintió en Colombia, pero aquí no se registró ningún tipo de daño.

Artículos relacionados Copa Mundial El DT de Suiza se pronunció tras eliminar a Colombia en el Mundial; su mensaje llamó la atención

Por ahora, el SGC sigue publicando los boletines actualizados de las veces que se generaron sismos en Colombia, pues en las últimas horas se registraron dos, en donde ciudadanos de varias zonas dicen haberlo sentido.

¿A qué hora y dónde tembló en Colombia?

De acuerdo con el boletín del Servicio Geológico Colombiano, en el país se presentó un nuevo evento sísmico de magnitud de 3.4, con una profundidad de 152 km y su epicentro fue en Los Santos, Santander. Según su informe, se registró a las 5: 43 a.m de este lunes.

Nuevo temblor despertó preocupación en Colombia. (Foto/ freepik)

Así mismo, en menos de doce horas ya se había registrado otro temblor, pues el SGC publicó en sus redes que, en este mismo epicentro, el sismo fue de 3.7 con la misma profundidad de 152 km, sobre las 9:17 p.m del miércoles 8 de julio.

¿En dónde se sintieron estos eventos sísmicos registrados en las últimas horas?

Como ya se mencionó, el epicentro de ambos eventos sísmicos fue en Los Santos, Santander; pero ciudadanos de otras partes de Colombia revelaron que lo sintieron levemente.

Tembló en Colombia este jueves. (Foto/ freepik)

Ese es el caso de personas que habitan en Bogotá, Piedecuesta, Duitama, Barrancabermeja y Bucaramanga.

De hecho, algunos internautas respondieron en las redes que en sus aplicaciones recibieron la notificación de alerta, pese que se habría sentido levemente, pero, algunos dicen que la misma app les registró una magnitud de 4.3, o sea más alta a la del informe del Servicio Geológico.