Johan Mojica rompe el silencio tras la eliminación de Colombia del Mundial 2026: este fue su mensaje

La eliminación de la selección Colombia del Mundial 2026 sigue dejando muchas reacciones entre los hinchas y los propios jugadores.

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Luego de perder ante Suiza en la tanda de penales de los octavos de final, el equipo se despidió del torneo, poniendo fin al sueño de seguir avanzando hacia los cuartos de final.

Desde que terminó el partido, miles de colombianos han expresado su tristeza en redes sociales, ya que muchos consideraban que esta selección tenía el nivel para llegar mucho más lejos en la competencia.

Uno de los futbolistas que decidió pronunciarse fue Johan Mojica, quien compartió un mensaje en sus redes sociales.

El mensaje de Johan Mojica tras la eliminación de Colombia que conmovió a los hinchas (Foto Don MacKinnon / AFP)

¿Qué dijo Johan Mojica sobre la eliminación de Colombia?

A través de su cuenta de Instagram, Johan Mojica aseguró que, aunque el resultado no fue el esperado, el grupo entregó todo dentro de la cancha en cada uno de los compromisos disputados.

En su mensaje, el lateral expresó que tanto él como sus compañeros dejaron el alma en cada partido y dieron lo mejor para representar al país. Además, señaló que, pese a no haber conseguido el paso a los cuartos de final, nos debemos sentir orgullosos por el esfuerzo realizado durante todo el torneo.

También aprovechó para agradecer el respaldo que recibieron por parte de los colombianos, especialmente de los hinchas por su amor y apoyo incondicional.

“Bueno Familia. Lo dejamos todo dentro y fuera del terreno de juego por nuestro País 🇨🇴 lastimosamente no se pudo pasar a cuartos de final, pero tenemos que estar Orgullosos de que se entregó el alma en cada partido. MUCHAS GRACIAS COLOMBIA por su amor y apoyo incondicional”

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¿Qué es lo más lejos que ha llegado Colombia en un Mundial?

La Selección Colombia ha participado en siete Copas del Mundo a lo largo de su historia. Su mejor actuación sigue siendo la del Mundial de Brasil 2014, cuando logró clasificar por primera vez a los cuartos de final.

Después de ese torneo, Colombia volvió a disputar un Mundial en Rusia 2018. En esa ocasión también llegó hasta los octavos de final, pero quedó eliminada en la tanda de penales frente a Inglaterra.

Ahora, en el Mundial 2026, la historia volvió a repetirse. La Selección consiguió superar la fase de grupos, pero su camino terminó nuevamente en los octavos de final, esta vez tras perder desde el punto penal frente a Suiza.