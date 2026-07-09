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Salomé Rodríguez defendió a James Rodríguez tras la eliminación de Colombia

La hija del '10' de la Selección compartió un video en redes sociales agradeciendo todo lo que su padre ha hecho por Colombia.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Salomé Rodríguez rompió el silencio tras la eliminación de Colombia y salió en defensa de James Rodríguez
Salomé Rodríguez reaccionó a la eliminación de Colombia con un emotivo mensaje dedicado a James Rodríguez (Foto Alex Grimm / AFP)

La eliminación de la Selección Colombia del Mundial 2026 sigue generando reacciones entre los hinchas, los jugadores y sus familias.

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Una de las personas que más ha llamado la atención en redes sociales durante los últimos días ha sido Salomé Rodríguez, hija de James Rodríguez, quien ha dejado ver su tristeza tras la salida de la Tricolor en los octavos de final.

Aunque la joven de 13 años no ha realizado declaraciones públicas sobre la derrota frente a Suiza, los videos que comparte en sus redes sociales han sido interpretados por muchos seguidores como una forma de expresar sus sentimientos frente a lo ocurrido.

Entre las publicaciones que más han dado de qué hablar se encuentra un video en el que parece salir en defensa de su padre, el capitán de la Selección Colombia.

Salomé Rodríguez defendió a James Rodríguez tras la eliminación de Colombia: este fue el video que compartió
Salomé Rodríguez rompió el silencio tras la eliminación de Colombia y salió en defensa de James Rodríguez (Foto Patricia de Melo Moreina / AFP)

¿Qué compartió Salomé Rodríguez sobre James Rodríguez?

A través de TikTok, Salomé compartió un video que recopila algunos de los momentos más emotivos tras la eliminación de Colombia del Mundial 2026.

En las imágenes aparece una recopilación de los mejores momentos de James en el equipo, mientras en el caption aparece un mensaje dedicado al capitán de la Selección.

El texto destaca la trayectoria del futbolista colombiano y resalta todo lo que ha representado para el país durante más de una década.

El mensaje señala que muy pocas personas logran hacer lo que ha conseguido James Rodríguez y recuerda que, pese a los momentos difíciles que atravesó durante su carrera, nunca dejó de representar a Colombia.

"Han pasado 12 años, y aunque tuviste una carrera con altos y bajos, siempre diste la cara por tu país, siempre batallaste y siempre me hiciste orgulloso de ser colombiano."

El mensaje finaliza con una frase que emocionó a miles de seguidores:

"Qué orgullo poder decir que yo vi jugar al mejor jugador colombiano de la historia: James Rodríguez."

La publicación rápidamente acumuló miles de reproducciones y comentarios de personas que apoyaron el mensaje y agradecieron al capitán por su aporte al fútbol colombiano.

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¿Cómo reaccionó Salomé Rodríguez a la eliminación de Colombia?

La tristeza de Salomé también quedó reflejada en una publicación compartida por su madre, Daniela Ospina, quien mostró una videollamada con su hija después de la eliminación. En la imagen se puede ver a la menor visiblemente afectada y con lágrimas en los ojos.

Desde entonces, Salomé ha compartido varios videos relacionados con la eliminación de Colombia, publicaciones que reflejan el impacto emocional que tuvo la derrota para ella y para millones de colombianos que soñaban con ver a la Tricolor avanzar más lejos en el Mundial 2026.

Salomé Rodríguez reaccionó a la eliminación de Colombia con un emotivo mensaje dedicado a James Rodríguez
Salomé Rodríguez rompió el silencio tras la eliminación de Colombia y salió en defensa de James Rodríguez (Foto Patricia de Melo Moreina / AFP)
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