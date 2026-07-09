Gustavo Puerta se pronunció tras la eliminación de la Selección Colombia en el Mundial 2026: “duele”
Gustavo Puerta compartió un balance de su participación en el Mundial 2026 y agradeció el respaldo recibido durante el torneo.
La eliminación de Colombia del Mundial 2026 dejó distintas reacciones entre jugadores, cuerpo técnico e hinchas. Días después del partido frente a Suiza, Gustavo Puerta decidió compartir un mensaje en sus redes sociales en el que habló de lo vivido durante el campeonato y agradeció el respaldo recibido.
¿Por qué Gustavo Puerta llamó la atención en el Mundial 2026?
Aunque la convocatoria de Gustavo Puerta ya había generado conversación desde que fue anunciada por Néstor Lorenzo, pocos imaginaban el papel que terminaría desempeñando durante el Mundial 2026.
El volante, de 22 años y jugador del Racing de Santander de España, pasó de ser una de las novedades de la lista a convertirse en uno de los futbolistas con mayor participación en el mediocampo colombiano.
Durante el torneo, Puerta logró consolidarse como titular, incluso por encima de otros jugadores con más experiencia en la Selección Colombia. Su físico también llamó la atención, pues terminó como el segundo futbolista con mayor distancia recorrida en toda la Copa del Mundo, con un promedio de 10,85 kilómetros por partido.
Su rendimiento hizo que muchos internautas destacaran su evolución durante el campeonato, mientras que el propio cuerpo técnico resaltó su desempeño en el juego y la forma en que interpretó las necesidades del equipo en cada compromiso.
¿Qué dijo Gustavo Puerta sobre la eliminación de Colombia en el Mundial 2026?
Después de varios días sin pronunciarse públicamente, Gustavo Puerta utilizó sus redes sociales para compartir una publicación que reunió algunos de los momentos que vivió durante el Mundial 2026.
El carrusel de imágenes incluyó fotografías disputando partidos, ingresando al campo junto a sus compañeros y vistiendo el uniforme de la Selección Colombia en diferentes encuentros del campeonato.
Sin embargo, el aspecto que más comentarios generó fue el mensaje que acompañó la publicación. El mediocampista reconoció que el desenlace del torneo no era el que esperaba el grupo, pero aseguró que se marcha con la tranquilidad de haber entregado todo en cada entrenamiento y en cada partido.
También expresó que representar a Colombia en una Copa del Mundo fue un orgullo y un sueño cumplido. En su mensaje agradeció a Dios, a su familia, a sus compañeros y a todas las personas que acompañaron al equipo durante la competencia.
Finalmente, reconoció que la eliminación causa dolor, pero afirmó que también deja enseñanzas importantes para seguir creciendo y trabajar con el mismo compromiso de cara a los próximos retos con la Selección Colombia.
"Hoy duele, pero también nos deja grandes aprendizajes. Seguiremos trabajando con la misma ilusión y compromiso para volver más fuertes", escribió.
Con este mensaje, el mediocampista cerró su participación en el Mundial 2026 dejando un agradecimiento a quienes acompañaron el proceso y reafirmando su intención de seguir trabajando para volver a representar al país en futuras competencias internacionales.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike