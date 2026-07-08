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Blessd reaccionó tras la eliminación de Colombia y confesó qué hará con sus carros personalizados

Blessd reaccionó tras la eliminación de Colombia y habló de sus lujosos carros personalizados.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Blessd reaccionó tras la eliminación de Colombia y habló de sus carros personalizados.
¿Qué hará Blessd con los carros que personalizó de la Selección Colombia? (Foto: AFP)

Blessd reaccionó a la eliminación de la Selección Colombia del Mundial 2026. El cantante de reguetón, que días antes había mostrado con orgullo dos de sus carros personalizados con los colores de la Tricolor.

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¿Qué dijo Blessd sobre los carros de la Selección Colombia?

Después de la derrota frente a Suiza, el artista compartió un nuevo mensaje en el que aseguró que ahora no sabía qué hacer con los vehículos.

Horas antes del partido entre Colombia y Suiza por los octavos de final del Mundial 2026, Blessd había publicado un video en el que mostró su Lamborghini y su Mercedes-Benz G-Wagon completamente personalizados con los colores de la Selección Colombia.

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En las imágenes también apareció luciendo un look inspirado en la Tricolor y dejó ver la emoción que tenía por el compromiso que disputaría el equipo dirigido por Néstor Lorenzo.

Blessd reaccionó tras la eliminación de Colombia y habló de sus carros personalizados.
¿Qué hará Blessd con los carros que personalizó de la Selección Colombia? (Foto: AFP)

Junto al video escribió un sencillo mensaje: "Vamos", desatando ola de reacciones pues muchos aseguraban que el paisa iba a ser la “sal” del partido.

Después de que Colombia quedara eliminada del Mundial tras perder en la tanda de penales frente a Suiza, Blessd volvió a aparecer en sus redes sociales, esta vez con un mensaje relacionado con los carros que había mandado a personalizar.

"¿Qué voy a hacer con esto, muchachos? ¿Quién me va a colaborar a recibirlos? Ni regalándolos al por mayor. Me voy a acostar mejor", dijo Blessd.

¿Cuáles fueron los mensajes que recibió Blessd tras personalizar sus autos de lujo?

Tras publicar este mensaje sobre el ‘encarte’ que tendría ahora con los dos carros de lujo personalizados con la Selección Colombia, muchos usuarios reaccionaron con mensajes: “Perdimos un partido, pero tenemos un gran equipo” o “Colombia gana o pierda”.

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Más allá de las críticas que recibió cuando mostró la personalización de sus vehículos de lujo, el cantante se ha mostrado muy enfocado en su nuevo rol como padre.

Como bien se conoce, el pasado 11 de junio, Manuela QM, la pareja sentimental del reguetonero, dio a luz al primer hijo y, desde entonces, los dos han estado compartiendo varios momentos de cómo están viviendo esta nueva etapa.

Blessd reaccionó tras la eliminación de Colombia y habló de sus carros personalizados.
¿Qué hará Blessd con los carros que personalizó de la Selección Colombia? (Foto: AFP)
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