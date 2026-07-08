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Salomé, hija de James Rodríguez, conmovió tras la eliminación de Colombia del Mundial, ¿qué dijo?

Salomé, hija de James, reapareció tras la eliminación de Colombia del Mundial con emotivo mensaje.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
La foto que compartió Salomé, hija de James Rodríguez, tras la eliminación de Colombia
Salomé, hija de James Rodríguez, emocionó con una imagen tras la despedida de Colombia del Mundial. (Fotos: AFP)

Salomé, la hija de James Rodríguez y Daniela Ospina, compartió una emotiva fotografía tras la eliminación de la Selección Colombia del Mundial 2026.

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¿Qué publicó Salomé Rodríguez tras la eliminación de Colombia del Mundial?

La hija del '10' de la Selección Colombia compartió una fotografía junto a su prima Dulce María, hija de David Ospina, en la que se puede observar que ambas están en el estadio durante el encuentro que disputó la Tricolor frente a Suiza, en el partido que marcó la despedida de Colombia del Mundial.

En la imagen se observa a las dos de espaldas, mientras Salomé abraza a su prima. Las dos lucen la camiseta azul de la Selección Colombia; Salomé lleva el número 10, en honor a James Rodríguez, mientras que Dulce María viste el número 1, el mismo con el que jugó David Ospina durante su paso por la Selección.

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"Siempre Colombia", acompañado de un emoji de corazón, fue el mensaje con el que Salomé acompañó la publicación, que rápidamente se llenó de "me gusta", corazones y cientos de comentarios haciendo referencia a la Selección Colombia y a su papá.

La foto que compartió Salomé, hija de James Rodríguez, tras la eliminación de Colombia
Salomé, hija de James Rodríguez, emocionó con una imagen tras la despedida de Colombia del Mundial. (Fotos: AFP)

Y es que, tras la eliminación de Colombia, Salomé se mostró visiblemente afectada. Una captura de imagen que compartió Daniela Ospina se observa a la empresaria colombiana consolando a su hija, quien no pudo contener las lágrimas después del partido.

¿Cuáles fueron las reacciones que generó Salomé Rodríguez tras su foto?

La fotografía que Salomé compartió un día después de la eliminación de Colombia recibió cientos de mensajes de apoyo para ella, su familia y James Rodríguez.

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"Tu papá es el mejor capitán de la Selección Colombia, el mejor jugador de la historia. Cosas bonitas le vendrán. Dios lo bendiga” o "Siempre, Salo. ¡Y siempre tu papá!", escribieron dos seguidores de la joven.

Uno de los comentarios que no pasó desapercibido fue el de su abuela, María del Pilar Rubio, mamá de James Rodríguez, quien reaccionó escribiendo: "Siempre, mi amor".

La foto que compartió Salomé, hija de James Rodríguez, tras la eliminación de Colombia
Salomé, hija de James Rodríguez, emocionó con una imagen tras la despedida de Colombia del Mundial. (Fotos: AFP)

Además, la publicación también recibió "me gustas" de Juana Valentina, hermana de James Rodríguez, y de Geraldine Ponce, esposa de Luis Díaz.

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