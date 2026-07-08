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Este lugar ocupó la Selección Colombia en el en el ranking FIFA por su derrota con Suiza, ¿cuál?

Tras la eliminación de la Selección Colombia del Mundial 2026, este es el lugar que ocupó en el ranking de FIFA.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Este lugar ocupó la Selección Colombia en el en el ranking FIFA por su derrota con Suiza, ¿cuál?
¿Cuál lugar ocupa la tricolor en el ranking FIFA? | AFP: Luke Hales

La Selección Colombia quedó eliminada del Mundial 2026 tras su derrota con el equipo de Suiza tras dos goles fallidos durante la tanda de penaltis.

Con base en esto, los hinchas del fútbol se han mantenido bajo la expectativa acerca de cómo quedó la tricolor en el ranking FIFA al despedirse del torneo deportivo.

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¿Cómo quedó la Selección Colombia en el ranking FIFA al despedirse del Mundial 2026?

Cabe destacar que la Selección Colombia dejó un importante legado, en especial, no solo por el gran desempeño que demostraron los futbolistas dentro de la cancha, sino también, por el puesto que ocupó el equipo a nivel internacional.

Este lugar ocupó la Selección Colombia en el en el ranking FIFA por su derrota con Suiza, ¿cuál?
¿De qué puesto quedó la Selección Colombia en el ranking FIFA? | AFP: Carl Recine

Por esta razón, los hinchas del fútbol han generado una gran variedad de opiniones a través de las distintas plataformas digitales, en especial, por cuál es el lugar que ocupa la tricolor en el ranking Mundial.

Tras la derrota de la Selección Colombia con el equipo de Suiza en el que fue eliminada durante la tanda de penaltis, el equipo quedó en el puesto 11 en el Ranking FIFA.

El puntaje con el que la tricolor quedó en el puesto 11 en el ranking FIFA, fue con un total de: 1.739,89 puntos.

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En la actualidad, los países que ocuparon los primeros lugares en el ranking FIFA son: Francia, Argentina, España, Inglaterra, Brasil y Marruecos.

Aunque por el momento el puesto del ranking puede cambiar por los resultados que se tendrán en los próximos partidos del Mundial 2026, la hinchada colombiana se encuentra orgullosa por sus buenos resultados.

¿Cómo le fue a la Selección Colombia en el Mundial 2026?

Desde luego, uno de los equipos preferidos por parte de los hinchas del fútbol fue la Selección Colombia, la cual obtuvo importantes resultados, en especial, por su gran participación en el Mundial 2026.

Este lugar ocupó la Selección Colombia en el en el ranking FIFA por su derrota con Suiza, ¿cuál?
Así le fue a la Selección Colombia en el Mundial 2026. | AFP: Juan Mabromata

Aunque la tricolor fue eliminada en los octavos de final por el equipo de Suiza, los futbolistas demostraron un buen desempeño durante los distintos partidos.

Así también, el director técnico Néstor Lorenzo aprovechó la oportunidad para agradecerles a los futbolistas por su gran desempeño dentro del Mundial 2026, en el que la tricolor solo perdió un partido.

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