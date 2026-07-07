Así reaccionó el capitán de Suiza al ver llorando a Lucho Díaz tras la eliminación de Colombia

Colombiase despidió del Mundial de Fútbol 2026y uno de los momentos más tristes fue cuando Luis Díazreaccionó tras perder ante Suiza en el estadio BC Place Stadium de Vancouver, Canadá.

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¿Cómo reaccionó Luis Díaz tras la eliminación de Colombia del Mundial 2026?

Después de perder en la tanda de penales frente a Suiza, tras un partido muy disputado, varios jugadores de la Tricolor permanecieron sobre el terreno de juego mientras intentaban asimilar el resultado.

Uno de los que más llamó la atención fue Luis Díaz, quien no pudo contener las lágrimas tras el pitazo final.

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Cuando terminó la definición desde el punto penal, varios futbolistas colombianos se quedaron en la cancha visiblemente afectados por la eliminación. Entre ellos estaba Luis Díaz, quien permaneció varios minutos llorando mientras observaba el terreno de juego.

El abrazo entre Luis Díaz y Granit Xhaka tras la eliminación de Colombia se hizo viral. (Fotos: AFP)

El delantero que en repetidas ocasiones se llevó las manos al rostro y bajó la cabeza, sin poder ocultar la emoción que le dejó el final del camino de la Selección Colombia en el Mundial 2026.

Uno de los momentos que más llamó la atención fue cuando Granit Xhaka, capitán de Suiza se acercó hasta donde estaba el colombiano para darle un fraternal abrazo.

El volante suizo permaneció unos segundos junto a él intentando consolarlo antes de continuar con la celebración de su selección.

Después de ese gesto, Luis Díaz siguió llorando mientras miraba fijamente la cancha y movía la cabeza de un lado a otro, como si todavía no pudiera creer lo que acababa de pasar tras la eliminación de la Tricolor.

¿Cómo fue el abrazo de Luis Díaz y James Rodríguez tras el partido?

Mientras algunos jugadores de Suiza celebraban el paso a la siguiente ronda, varios futbolistas colombianos seguían en el campo con evidente tristeza.

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A Luis Díaz se le vio caminando lentamente por la cancha antes de encontrarse con James Rodríguez.

Los dos referentes de la Selección Colombia se dieron un abrazo en medio de la tristeza que les dejó la eliminación y los dos no paraban de llorar.

El abrazo entre Luis Díaz y Granit Xhaka tras la eliminación de Colombia se hizo viral. (Fotos: AFP)

Luis Díaz se volvió tendencia en Colombia por su desempeño en la cancha y muchos hinchas lo están criticando en las redes.