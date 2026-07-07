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Los mejores memes que dejó la eliminación de Colombia ante Suiza en el Mundial 2026

Estos fueron los mejores memes tras la eliminación de Colombia ante Suiza en el Mundial 2026.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Colombia contra Suiza en el Mundial 2026
Los memes que dejó el encuentro entre Colombia Vs Suiza. (Foto: AFP)

El esperado encuentro entre Colombiay Suiza por los octavos de final del Mundial 2026, disputado en el BC Place Stadium de Vancouver, Canadá, no solo mantuvo la expectativa de los hinchas durante los 90 minutos, sino que también dejó una ola de memes en redes sociales.

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¿Qué pasó durante el partido entre Colombia y Suiza en el Mundial 2026?

Desde antes del pitazo inicial, miles de aficionados compartieron imágenes y comentarios sobre lo que esperaban del compromiso entre ambas selecciones.

Desde el inicio del encuentro, Colombia y Suiza protagonizaron un partido con varias llegadas al arco.

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Uno de los jugadores que más llamó la atención en la primera parte fue el arquero Camilo Vargas, quien evitó dos opciones claras de gol del conjunto suizo con importantes atajadas.

Colombia contra Suiza en el Mundial 2026
Los memes que dejó el encuentro entre Colombia Vs Suiza. (Foto: AFP)

La Tricolor también generó una de las oportunidades más comentadas fue la que tuvo Gustavo Puerta, que pudo empezar con un marcador favoreciendo a Colombia.

En la segunda parte, el árbitro mostró una tarjeta amarilla a un jugador de Suiza, mientras que varios de los jugadores de Colombia hicieron cambios como la salida de James Rodríguez, quien abandonó el terreno de juego sobre el minuto 65 para darle paso a Jhon Arias.

En el encuentro también ingresaron los jugadores Richard Ríos, Quintero, Campaz. Y como no hubo resultado en los 90 minutos, el partido se fue alargue y Campaz perdió un opción clara.

Al no haber ningún ganador, el partido se fue a penales. En el que Colombia perdió 4-3.

¿Cuáles fueron los memes que dejó el encuentro entre Colombia vs. Suiza?

Sin duda tras el partido de la Selección Colombia, las redes sociales reaccionaron casi en tiempo real con memes sobre las jugadas más destacadas.

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Las atajadas de Camilo Vargas, las oportunidades desperdiciadas, James Rodríguez y Luis Díaz como protagonistas.

Por un lado a James por su salida del campo de juego y a Lucho Díaz por su desempeño en el partido.

Colombia contra Suiza en el Mundial 2026
Los memes que dejó el encuentro entre Colombia Vs Suiza. (Foto: AFP)

 

 

 

 

 

 

 

 

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