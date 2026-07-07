Alexa Torrex dio contundente respuesta sobre su supuesto gusto por Renzo

Se terminó La casa de los famosos Colombia tercera temporada y los exparticipantes siguen dando de qué hablar e incluso de lo que ocurrió dentro de la competencia; ese es el caso de Alexa Torrex, quien últimamente ha sido protagonista en las redes sociales.

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Precisamente, la cantante hace poco reveló que sí tuvo algo más con Tebi Bernal, tras terminarse el reality, pues confesó cosas privadas que había pasado con ellos; de hecho, dijo que é l deportista no lo podía negar.

Por su lado, Tebi habría reaccionado en redes lanzando pullas, ya que, directamente no mencionó nada sobre el tema, lo que sí, es que al parecer había mostrado descontento con el tema.

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Sin embargo, también ha dado de qué hablar Alexa por su acercamiento a Renzo durante el famosos yate de los famosos, pues ahí se dejaron ver juntos a solas y. además, también sacaron un video juntos.

¿Alexa Torrex qué respondió cuando le preguntaron si le gusta Renzo?

A través de sus historias en Instagram, Alexa Torrex respondió varias preguntas sobre su vida y algunas personales, en ellas la cuestionaron sobre Renzo.

Alexa Torrex fue contundente al hablar de su supuesto gusto por Renzo. (Foto/ Canal RCN)

Justo, le preguntaron de forma seria si “le gusta Renzo Meneses” y ella no dudó en contestar; sin embargo, lo que reveló generó bastante confusión.

Pues la cantante no mencionó ni una palabra, y lo que hizo fue quedarse mirando hacia la cámara y solo movió su cabeza hacia un lado. Esto generó más preguntas, tras su respuesta.

Seguramente no sea un sí, pero quiso causar expectativa para que siga la conversación.

¿Cuáles son los supuestos acercamientos entre Alexa Torrex y Renzo Meneses?

Las especulaciones nacieron durante el yate de los famosos, justo porque en algunos videos de los exparticipantes, se filtró el momento en el que Alexa Torrex y Renzo Meneses estaban a un lado de todos y se veían muy concentrados en su conversación.

Alexa Torrex rompió el silencio sobre su supuesto gusto por Renzo. (Foto/ Canal RCN)

Justo esa parte del clip empezó a circular en redes, generando especulaciones y preguntas de por qué estaban así los dos; tras estos supuestos, ambos decidieron salir en un video.

Lo que hicieron en el contenido publicado por la cantante, fue un trend, pero más allá de lo que hicieron, fue que generaron más comentarios sobre su cercanía.