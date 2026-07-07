En las últimas horas, el nombre de Lionel Messi se ha convertido en tendencia a través de las distintas plataformas digitales por el triunfo que obtuvo Argentina al ganarle a Egipto 3-2.

Tras el triunfo de la Selección Argentina, Antonela Roccuzzo, la esposa de Messi reapareció luego del triunfo del equipo con un sorprendente mensaje que ha desatado una gran variedad de opiniones.

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¿Cuál fue la publicación con la que reapareció Antonela en sus redes sociales?

Este fue el mensaje que dejó la esposa de Messi tras el triunfo de Argentina. | AFP: Julien de Rosa

Recientemente, Antonela compartió a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 40 millones de seguidores, una publicación junto a sus hijos en el estadio en el que Argentina adquirió su título al ganarle a Egipto y expresó las siguientes palabras:

“Vamos Argentina, Leo Messi ya no quedan palabras”, agregó Antonella Roccuzzo.

En la publicación se evidencia que Antonella le envió todo su apoyo y admiración al futbolista, quien se ha destacado como uno de los más destacados del mundo.

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En las fotografías que compartió Antonella mediante sus redes sociales, se refleja que tuvo la oportunidad de celebrar el triunfo con Lionel Messi por la remontada que el equipo argentino tuvo con Egipto, asegurando su pase directo a los cuartos de final.

¿Cuál fue la razón por la que Argentina pasó a cuartos de final en el Mundial 2026?

Uno de los partidos más esperados por parte de los hinchas del fútbol, se llevó a cabo en la mañana de este martes 7 de julio, en el que Argentina y Egipto lucharon por obtener los cuartos de final.

Así le ganó Argentina a Egipto en el Mundial 2026. | AFP: Luis Robayo

Al principio del partido, el equipo de Egipto iba ganando 2-0, pero el equipo de Argentina tuvo la oportunidad de remontar, ganándole 3-1.

Por su parte, los internautas generaron una gran variedad de opiniones en las redes sociales al ver que a pesar de que Argentina sufrió en los primeros minutos del partido, fue el partido que aseguró su pase directo a los cuartos de final.

Por esta razón, la Selección de Argentina está próxima a enfrentarse con el equipo de Colombia o de Suiza, todo depende el equipo que obtenga el triunfo al finalizar el partido.