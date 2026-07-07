Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Antonela Roccuzzo reaparece en redes tras el triunfo de Argentina: ¿qué dijo de Messi?

“Ya no quedan palabras”, la esposa de Messi dejó un contundente mensaje tras el triunfo de Argentina con Egipto.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Antonela Roccuzzo reaparece en redes tras el triunfo de Argentina: ¿qué dijo de Messi?
¿Qué mensaje dejó Antonela Roccuzzo en sus redes? | AFP: Odd Andersen

En las últimas horas, el nombre de Lionel Messi se ha convertido en tendencia a través de las distintas plataformas digitales por el triunfo que obtuvo Argentina al ganarle a Egipto 3-2.

Tras el triunfo de la Selección Argentina, Antonela Roccuzzo, la esposa de Messi reapareció luego del triunfo del equipo con un sorprendente mensaje que ha desatado una gran variedad de opiniones.

Artículos relacionados

¿Cuál fue la publicación con la que reapareció Antonela en sus redes sociales?

Antonela Roccuzzo reaparece en redes tras el triunfo de Argentina: ¿qué dijo de Messi?
Este fue el mensaje que dejó la esposa de Messi tras el triunfo de Argentina. | AFP: Julien de Rosa

Recientemente, Antonela compartió a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 40 millones de seguidores, una publicación junto a sus hijos en el estadio en el que Argentina adquirió su título al ganarle a Egipto y expresó las siguientes palabras:

“Vamos Argentina, Leo Messi ya no quedan palabras”, agregó Antonella Roccuzzo.

En la publicación se evidencia que Antonella le envió todo su apoyo y admiración al futbolista, quien se ha destacado como uno de los más destacados del mundo.

Artículos relacionados

En las fotografías que compartió Antonella mediante sus redes sociales, se refleja que tuvo la oportunidad de celebrar el triunfo con Lionel Messi por la remontada que el equipo argentino tuvo con Egipto, asegurando su pase directo a los cuartos de final.

¿Cuál fue la razón por la que Argentina pasó a cuartos de final en el Mundial 2026?

Uno de los partidos más esperados por parte de los hinchas del fútbol, se llevó a cabo en la mañana de este martes 7 de julio, en el que Argentina y Egipto lucharon por obtener los cuartos de final.

Antonela Roccuzzo reaparece en redes tras el triunfo de Argentina: ¿qué dijo de Messi?
Así le ganó Argentina a Egipto en el Mundial 2026. | AFP: Luis Robayo

Al principio del partido, el equipo de Egipto iba ganando 2-0, pero el equipo de Argentina tuvo la oportunidad de remontar, ganándole 3-1.

Por su parte, los internautas generaron una gran variedad de opiniones en las redes sociales al ver que a pesar de que Argentina sufrió en los primeros minutos del partido, fue el partido que aseguró su pase directo a los cuartos de final.

Por esta razón, la Selección de Argentina está próxima a enfrentarse con el equipo de Colombia o de Suiza, todo depende el equipo que obtenga el triunfo al finalizar el partido.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Zico Mostafa habló tras la derrota de Egipto y cuestionó el arbitraje del partido. Mundial de fútbol

Zico Mostafa rompió el silencio tras la derrota de Egipto y lanzó fuerte crítica, ¿a Argentina?

El delantero de Egipto no se quedó callado y arremetió tras la polémica derrota de su selección ante Argentina.

El jugador de la Selección Colombia que tendría cautivada a Salomé Rodríguez: sus videos desataron rumores James Rodríguez

Salomé Rodríguez sorprende al revelar su atracción por un jugador de la Selección Colombia

Los compartidos de la hija de James Rodríguez no pasaron desapercibidas y muchos usuarios aseguran que hay un futbolista de la Tricolor que le gusta.

Selección Colombia Copa Mundial

¿Cuánto dinero ganaría Colombia si elimina a Suiza y clasifica a cuartos de final en el Mundial?

Colombia se juega ante Suiza un lugar en los cuartos de final del Mundial y una suma importante de dinero.

Lo más superlike

Maluma apoyando desde la tribuna durante partido de la Seleccion Colombia. Maluma

Maluma enamoró en redes al mostrar el rostro de su hija antes del partido de Colombia

Maluma presumió en su cuenta de Instagram a su pequeña hija París luciendo el uniforme de la Seleccion Colombia.

Reconocido músico puso fin a un familiar en Venezuela Viral

Reconocido músico venezolano confirmó el desenlace de la búsqueda de su prima de 6 años

Wendy Guevara está de luto Talento internacional

Wendy Guevara está de luto: falleció el ser querido por el que habían pedido oraciones

Técnica de respiración antes del duelo entre Colombia - Ghana Mundial de fútbol

¿Ansioso por el Colombia vs. Ghana? Esta técnica de respiración puede ayudarte antes del partido

Jurado de MasterChef Celebrity Colombia 2026. MasterChef Celebrity Colombia

Este es el drástico cambio que tendrá MasterChef Celebrity 2026, ¿de qué se trata?