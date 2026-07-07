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Zico Mostafa rompió el silencio tras la derrota de Egipto y lanzó fuerte crítica, ¿a Argentina?

El delantero de Egipto no se quedó callado y arremetió tras la polémica derrota de su selección ante Argentina.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Zico Mostafa habló tras la derrota de Egipto y cuestionó el arbitraje del partido.
Zico Mostafa reaccionó tras la eliminación de Egipto y lanzó un fuerte reclamo. (Foto: AFP)

Argentina aseguró su clasificación tras vencer 3-2 a Egipto en un reñido partido disputado en el Atlanta Stadium.

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¿Qué dijo Zico tras la eliminación de Egipto frente a Argentina en el Mundial 2026?

Después del pitazo final, uno de los jugadores que más llamó la atención fue el delantero Mostafa Mohamed Zaki Abdelraouf, conocido deportivamente como Zico, quien habló ante los medios de comunicación luego de la eliminación de su selección.

El delantero egipcio, de 29 años, no pudo ocultar su tristeza tras el resultado. Las cámaras lo captaron visiblemente afectado e incluso llorando después del compromiso, en un encuentro que marcó el final del camino de Egipto en el Mundial 2026.

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Durante la atención a los medios, Zico comenzó felicitando a la Selección de Argentina por la clasificación a la siguiente ronda del torneo.

Zico Mostafa habló tras la derrota de Egipto y cuestionó el arbitraje del partido.
Zico Mostafa reaccionó tras la eliminación de Egipto y lanzó un fuerte reclamo. (Foto: AFP)

Sin embargo, el delantero también aprovechó para expresar su inconformidad con algunas decisiones que, según él, se presentaron durante el compromiso.

El futbolista aseguró que el arbitraje no fue justo con su selección tras las acciones del partido que dejaron dudas entre los integrantes del equipo africano.

Rápidamente su reacción se volvió viral, pues muchos de los seguidores del este deporte creen que al equipo de Egipto le “robaron” el partido y beneficiaron a Argentina.

¿Por qué Zico cuestionó el arbitraje del partido entre Argentina y Egipto?

Se trata de dos polémicas decisiones que tomó el árbitro francés François Letexier en el partido que se disputó hoy 7 de julio y que perjudicaron visiblemente al equipo africano.

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Por un lado, al minuto 59, Mostafa Ziko anotó el segundo gol del encuentro y lo que parecía el marcador definitivo y le daba el pase directo al equipo de Egipto de seguir en el Mundial y sacar a Argentina.

Zico Mostafa habló tras la derrota de Egipto y cuestionó el arbitraje del partido.
Zico Mostafa reaccionó tras la eliminación de Egipto y lanzó un fuerte reclamo. (Foto: AFP)

Sin embargo, hubo una revisión del VAR y el árbitro invalidó la jugada argumentando un pisotón previo de Marwan Attia sobre Lisandro Martínez en la propia área y anuló el gol.

La segunda jugada que fue muy polémica y se trata de un penal que al parecer era un penal, pero no se pitó nada y el VAR decidió no intervenir.

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