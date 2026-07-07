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Maluma enamoró en redes al mostrar el rostro de su hija antes del partido de Colombia

Maluma presumió en su cuenta de Instagram a su pequeña hija París luciendo el uniforme de la Seleccion Colombia.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Maluma apoyando desde la tribuna durante partido de la Seleccion Colombia.
Maluma mostró el rostro de su hijo y se mostró listo para apoyar a la Selección. Foto | CHARLY TRIBALLEAU.

En medio de la emoción que invade a millones de Colombianos ante la posibilidad de seguir avanzando en la Copa Mundial 2026, varias reconocidas figuras del entretenimiento nacional se han unido a la fiesta del futbol para expresar su total apoyo a la Selección Colombia frente a su compromiso contra Suiza.

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¿Maluma reveló el rostro de su hija París previo al partido de Colombia?

Una de esas figuras fue el cantante Maluma, quien ante la euforia de este encuentro futbolistico no perdió la oportunidad para presumir cómo se prepara en familia para lo que será este partido que, desde ya, mantiene a muchos con la esperanza de avanzar a los cuartos de final.

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A través de su cuenta de Instagram, en donde el artista ha construido una comunidad de millones de seguidores, apareció y esta vez en compañía de su hija París, con quien se robó por completo la atención luego de que su padre haya decidido mostrar su rostro.

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En el video, que rápidamente captó la atención de los internautas, el intérprete paisa fue grabado mientras le pintaba las uñas de las manos a su hija, mientras agregó una corta descripción dejando ver estaba ultimando detalles para el encuentro, "listos para hoy", escribió.

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Maluma se mostró listo para apoyar a la Selección Colombia. (Foto Tommaso Boddi / AFP)

¿Cómo luce el rostro de París, la hija del cantante Maluma?

No obstante, lo que terminó acaparando las miradas de los usuarios, es que esta sería la primera vez que el intérprete devela el rostro de la hermosa niña, pues en el video, la menor fue filmada de perfil, lo cual dejó al descubierto sus tiernas facciones.

En la grabación, la hermosa París, también se observa luciendo el uniforme completo de la Seleccion Colombia mientras tiene su cabello completamente recogido.

Cabe mencionar que, como Maluma, son varias las personalidades que por esta época han mostrado su lado más futbolero, incluso, hay quienes han decidido viajar a los países en donde Colombia ha disputado sus partidos, dejando ver que, cuando se trata de apoyar, siempre es una opción acompañar a los jugadores.

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Maluma mostró el rostro de su hija París. (Foto de afp/ommaso Boddi)

Por ahora, todo esta listo para disfrutar de un partido que promete poner a vibrar a millones y lograr mantener el sueño de avanzar en la siguiente fase del torneo.

 

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