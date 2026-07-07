Colombia vs. Suiza EN VIVO: hora y dónde ver el partido de octavos del Mundial 2026

La emoción y las expectativas por lo que será el próximo compromiso de Colombia frente a Suiza, continúan apoderándose de toda la afición, y no es para menos, pues se trata de uno de los partidos más importantes del campeonato, pues solo quien obtenga la victoria podrá avanzar a los cuartos de final.

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¿Dónde y a qué hora ver el partido de la Seleccion Colombia contra Suiza?

El partido, que promete poner a millones frente a las pantallas para apoyar a la 'Tricolor' y contagiar a los jugadores con la mejor energía, inicia sobre las 3:00 p.m. hora colombiana, por lo que muchos desde ya se están preparando para vivir la fiesta del fútbol entre amigos y familiares.

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Es por eso, que para quienes se preguntan donde pueden ver el tan esperado partido, la respuesta es la transmisión del Canal RCN, quien a partir de las 2:30 p.m. empezará con la previa y posteriormente el compromiso entre ambos equipos.

¿En dónde y a qué hora ver el partido de Colombia? / (Foto de AFP)

Para quienes deseen conectarse desde un dispositivo móvil, también podrán hacerlo desde la App del Canal RCN que funciona para dispositivos Android y Apple.

¿En dónde jugará el partido la Selección Colombia contra Suiza?

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo, se disputará uno de los partidos más importantes en Vancouver, Canadá, ciudad en la que se encuentra desde hace un par de días y en donde por supuesto ha recibido el apoyo de miles de colombianos que se volcaron a las calles para hacer el popular 'Banderazo'.

Cabe señalar que, en caso de que Colombia logré vencer a su rival, podrá continuar en competencia y enfrentar a un nuevo equipo este sábado 11 de julio, una nueva oportunidad en la que, de volver a ganar, llegaría a la semifinal.

Disfrute el partido de Colombia vs. Suiza en el Canal RCN. / (Foto de AFP)

Por ahora, el reto está en quedarse con el triunfo en el partido que se avecina contra Suiza, pues solo de esto dependerá que asegure su cupo en lo que queda del torneo.