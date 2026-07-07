Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Así fue el recibimiento de la Selección Colombia en Canadá antes del partido contra Suiza | VIDEO

La Selección Colombia llegó a Canadá y recibió gran respaldo por parte de hinchas colombianos antes del duelo ante Suiza.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Así fue el recibimiento de la Selección Colombia en Canadá antes del partido contra Suiza
La Selección Colombia protagonizó emotivo momento en Canadá / (Foto de AFP)

La llegada de la Selección Colombia a Canadá estuvo marcada por el acompañamiento de cientos de aficionados que se reunieron para mostrar su apoyo al equipo dirigido por Néstor Lorenzo antes de los octavos de final del Mundial 2026.

Artículos relacionados

¿Cuándo llegó la Selección Colombia a Canadá por el Mundial 2026?

La delegación colombiana llegó a Canadá el sábado 4 de julio en horas de la tarde, con la mirada puesta en el compromiso frente a Suiza por los octavos de final del Mundial 2026.

Después de su llegada a Vancouver, el equipo realizó su primera práctica el domingo en el Killarney Park. La sesión se llevó a cabo a puerta cerrada, mientras el cuerpo técnico encabezado por Néstor Lorenzo trabajó en los aspectos tácticos para el encuentro.

La Selección se prepara para enfrentar a Suiza este martes 7 de julio a las 3:00 p.m. (hora Colombia) en el BC Place de Vancouver.

¿Cuándo llegó la Selección Colombia a Canadá por el Mundial 2026?
La Selección Colombia protagonizó emotivo momento tras su llegada a Canadá / (Foto de AFP)

Artículos relacionados

Los hinchas de la Selección Colombia podrán seguir cada momento del esperado duelo ante Suiza por los octavos de final del Mundial 2026. El partido estará disponible EN VIVO a través de Canal RCN y su aplicación oficial, para que los aficionados acompañen al equipo en este importante encuentro.

¿Cómo fue el recibimiento de los hinchas a la Selección Colombia en Canadá?

Desde su llegada a Vancouver, la Selección Colombia contó con el respaldo de los aficionados. El sábado en la noche, decenas de hinchas se reunieron con banderas de Colombia para acompañar al equipo de Néstor Lorenzo.

Sin embargo, el recibimiento creció el lunes 6 de julio, cuando miles de colombianos se concentraron en los alrededores del hotel donde se hospedaba la delegación nacional.

En un video publicado por la cuenta oficial de Futbol RCN, se observa cómo los seguidores de la Tricolor llenaron las calles de Vancouver con camisetas y banderas amarillas, azules y rojas durante la tradicional concentración previa al partido.

¿Cómo fue el recibimiento de los hinchas a la Selección Colombia en Canadá?
La Selección Colombia causó furor entre los hinchas en Canadá / (Foto de AFP)

Artículos relacionados

La convocatoria fue realizada por la filial de Vancouver de la Fiebre Amarilla, barra oficial de la Selección Colombia, que invitó a los aficionados a reunirse desde las 6:00 p.m. en el hotel Hyatt Regency.

El apoyo no llegó únicamente de colombianos residentes en Canadá. Los mismos fans se encargaron de destacar que también se sumaron hinchas que viajaron desde Estados Unidos y México, además de aficionados que viven en territorio canadiense.

Desde el hotel, algunos jugadores registraron el momento con sus celulares al ver la cantidad de personas reunidas para acompañarlos antes del importante partido.

En redes sociales, los internautas resaltaron que este recibimiento mostró el respaldo de los aficionados colombianos, quienes siguen acompañando a la Selección en su camino por el Mundial 2026.

 

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

El esperado duelo entre Colombia y Erling Haaland podría hacerse realidad: este sería el camino Selección Colombia

¿Colombia podría enfrentar a Erling Haaland en el Mundial? Este es el camino que tendría la Tricolor

Si Colombia supera a Suiza y continúa avanzando en el Mundial 2026, existe un escenario en el que podría enfrentarse a Erling Haaland

¿Vozinha llegará al fútbol colombiano? Mundial de fútbol

¿Vonzinha jugará para un equipo colombiano?: estas habrían sido las negociaciones

Salió a la luz que un equipo colombiano supuestamente habría cotizado a Vonzinha, tras su exitoso desempeño en el Mundial 2026.

¿Hasta dónde ha llegado Colombia en los Mundiales? Este es su mejor resultado histórico Selección Colombia

¿Hasta dónde ha llegado Colombia en los Mundiales? Este es su mejor resultado histórico

Colombia disputará los octavos de final del Mundial 2026 frente a Suiza con la posibilidad de igualar el mejor resultado que ha conseguido

Lo más superlike

Ryan Castro emocionó al demostrar su apoyo a la Selección Colombia en el Mundial 2026 Selección Colombia

Ryan Castro emocionó al demostrar su apoyo a la Selección Colombia en el Mundial 2026; ¿qué dijo?

Ryan Castro volvió a mostrar su apoyo a la Selección Colombia en el Mundial 2026 con un gesto que generó todo tipo de comentarios.

Reconocido músico puso fin a un familiar en Venezuela Viral

Reconocido músico venezolano confirmó el desenlace de la búsqueda de su prima de 6 años

Wendy Guevara está de luto Talento internacional

Wendy Guevara está de luto: falleció el ser querido por el que habían pedido oraciones

Técnica de respiración antes del duelo entre Colombia - Ghana Mundial de fútbol

¿Ansioso por el Colombia vs. Ghana? Esta técnica de respiración puede ayudarte antes del partido

Jurado de MasterChef Celebrity Colombia 2026. MasterChef Celebrity Colombia

Este es el drástico cambio que tendrá MasterChef Celebrity 2026, ¿de qué se trata?