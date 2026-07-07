Así fue el recibimiento de la Selección Colombia en Canadá antes del partido contra Suiza | VIDEO

La llegada de la Selección Colombia a Canadá estuvo marcada por el acompañamiento de cientos de aficionados que se reunieron para mostrar su apoyo al equipo dirigido por Néstor Lorenzo antes de los octavos de final del Mundial 2026.

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¿Cuándo llegó la Selección Colombia a Canadá por el Mundial 2026?

La delegación colombiana llegó a Canadá el sábado 4 de julio en horas de la tarde, con la mirada puesta en el compromiso frente a Suiza por los octavos de final del Mundial 2026.

Después de su llegada a Vancouver, el equipo realizó su primera práctica el domingo en el Killarney Park. La sesión se llevó a cabo a puerta cerrada, mientras el cuerpo técnico encabezado por Néstor Lorenzo trabajó en los aspectos tácticos para el encuentro.

La Selección se prepara para enfrentar a Suiza este martes 7 de julio a las 3:00 p.m. (hora Colombia) en el BC Place de Vancouver.

La Selección Colombia protagonizó emotivo momento tras su llegada a Canadá / (Foto de AFP)

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Los hinchas de la Selección Colombia podrán seguir cada momento del esperado duelo ante Suiza por los octavos de final del Mundial 2026. El partido estará disponible EN VIVO a través de Canal RCN y su aplicación oficial, para que los aficionados acompañen al equipo en este importante encuentro.

¿Cómo fue el recibimiento de los hinchas a la Selección Colombia en Canadá?

Desde su llegada a Vancouver, la Selección Colombia contó con el respaldo de los aficionados. El sábado en la noche, decenas de hinchas se reunieron con banderas de Colombia para acompañar al equipo de Néstor Lorenzo.

Sin embargo, el recibimiento creció el lunes 6 de julio, cuando miles de colombianos se concentraron en los alrededores del hotel donde se hospedaba la delegación nacional.

En un video publicado por la cuenta oficial de Futbol RCN, se observa cómo los seguidores de la Tricolor llenaron las calles de Vancouver con camisetas y banderas amarillas, azules y rojas durante la tradicional concentración previa al partido.

La Selección Colombia causó furor entre los hinchas en Canadá / (Foto de AFP)

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La convocatoria fue realizada por la filial de Vancouver de la Fiebre Amarilla, barra oficial de la Selección Colombia, que invitó a los aficionados a reunirse desde las 6:00 p.m. en el hotel Hyatt Regency.

El apoyo no llegó únicamente de colombianos residentes en Canadá. Los mismos fans se encargaron de destacar que también se sumaron hinchas que viajaron desde Estados Unidos y México, además de aficionados que viven en territorio canadiense.

Desde el hotel, algunos jugadores registraron el momento con sus celulares al ver la cantidad de personas reunidas para acompañarlos antes del importante partido.

En redes sociales, los internautas resaltaron que este recibimiento mostró el respaldo de los aficionados colombianos, quienes siguen acompañando a la Selección en su camino por el Mundial 2026.