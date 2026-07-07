Nana Kwaku Bonsam se habría manifestado sobre Colombia: esto dicen sobre el partido contra Suiza

A las 3:00 p.m. de este martes 7 de julio, Colombia se enfrenta a Suiza en Canadá para disputarse la clasificación a cuartos de final de la Copa Mundial FIFA 2026; un hecho que tiene emocionado a todos los hinchas de la tricolor.

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De hecho, hoy además de la Selección, juega Argentina, pues son los dos únicos países latinoamericanos que quedaron en este importante torneo y por eso, no solo los colombianos, sino Latinoamérica está con Colombia, e incluso más que con el equipo de Messi.

Por ahora, toda la fe y la buena energía está para los cafeteros, quienes han dado bastantes sorpresas en esta copa del mundo, según expertos del fútbol, quienes han podido predecir el futuro de la Selección en el Mundial.

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Horas antes de disputarse este juego, se supo que una de las más grandes figuras de Suiza, Johan Manzambi no podrá jugar debido a una lesión de rodilla.

¿Nana Kwaku Bonsam está del lado de Colombia debido a la lesión del suizo?

Tras conocerse que Johan Manzambi sufrió una repentina lesión y se perderá el juego de octavos de final en el Mundial 2026 contra Colombia, los hinchas de la tricolor están sacando sus teorías.

Esto dicen sobre una nueva manifestación de Nana Kwaku Bonsam. (AFP/ JUAN MABROMATA)

Pues los colombianos, dicen que Nana Kwaku Bonsam está de nuestro lado, después de que le habríamos caído tan bien por celebrar con los compatriotas el triunfo contra Ghana el pasado viernes 3 de julio.

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De hecho, el mismo famoso analista colombiano, Carlos Antonio Vélez, quien precisamente está de comentarista en la copa del mundo, dice que el líder espiritual de Ghana “está entre nosotros”.

¿Nana Kwaku Bonsam ha dicho algo sobre Colombia tras derrotar a Ghana?

Nana Kwaku Bonsam no ha dicho nada sobre Colombia luego de que venciera a Ghana, pues se pronunció celebrando con los colombianos, rompiendo la barrera y el temor que había sobre él; pues se gozó como un hincha más el logro de la tricolor.

Aseguran que Nana Kwaku Bonsam volvió a manifestarse. (AFP/Darrian Traynor)

Por eso mismo, es que están diciendo que, tras estrechar lazos con nuestro país, él habría hecho un trabajo contra Suiza y por eso el jugador se lesionó, pero claramente son solo teorías, ya que él no se ha referido sobre el tema.