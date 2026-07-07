¿Vonzinha jugará para un equipo colombiano?: estas habrían sido las negociaciones

Durante la Copa Mundial 2026, muchos futbolistas se han viralizado en redes tras su sorprendente desempeño en la cancha, uno de ellos es Josimar José Évora Dias, conocido como Vozinha, quien es el arquero estrella de Cabo Verde.

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Desde que inició este torneo, su historia se hizo tendencia debido a que ese país es un equipo que llegó con las uñas a la copa del mundo y pese a esto, llegaron a los dieciseisavos, pues muchos le hacían fuerza para que llegaran más lejos en el torneo.

Sin embargo, frente a Argentina perdieron la posibilidad de avanzar en el Mundial, sin embargo, ganaron mucho más, ya que su don y amor por el fútbol hizo que se llevaran la admiración de todo el mundo, quienes le aplauden su capacidad de haber soñado.

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Precisamente, este país llegó por primera vez a la copa del mundo y esto también llamó la atención de los hinchas del fútbol; tras su histórico partido contra Argentina, los jugadores caboverdianos empezaron a ser cotizado.

¿Cuá fue el equipo colombiano que cotizó a Vozinha?

A través de las redes se empezó a hablar mucho sobre el equipo colombiano que habría cotizado a Vozinha tras su éxito en la Copa Mundial FIFA 2026, pues de acuerdo con otros medios locales, se dice que fue el Atlético Bucaramanga, quienes supuestamente preguntaron por el caboverdiano.

¿Vozinha llegará al fútbol colombiano?. (AFP/ Charlotte Wilson)

Según la información que circula, es que no se sabe con exactitud cuál fue el equipo, pero llegaron a la mencionada teoría y así mismo, se dijo que, no habrían continuado con las negociaciones porque, presuntamente, Vozinha pedía una gran cifra para el mercado colombiano.

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¿Qué dijo Vozinha tras la eliminación de Cabo Verde en el Mundial 2026?

Tras el partido de Cabo Verde Vs Argentina, en donde el país latino ganó y clasificó a octavos de final en el Mundial 2026, el mundo entero le aplaudió al equipo de Vonzinha tras su desempeño durante la copa.

Vozinha ilusiona a los hinchas colombianos. (AFP/ PATRICIA DE MELO MOREIRA)

Así mismo, por manejar la humildad equilibrada con el gran equipo que hicieron, pues todos los jugadores demostraron ser muy nobles, luego de que, al ser vencidos por Argentina, le pidieran fotos a Messi.

De hecho, Vozinha dijo que le pidió a Lionel su camisa y él dijo que sí se la daría.