La Tricolor está próxima a disputar su lugar para clasificar a los cuartos de final en la Copa Mundial de Fútbol 2026. En esta ocasión, se enfrentará a Suiza, y será la primera vez que ambas selecciones compiten en una fase eliminatoria de un Mundial.

Varios directores técnicos se han pronunciado frente al gran desempeño de la Selección Colombia en el Mundial 2026 y han indicado que sus integrantes tienen grandes capacidades.

Sin embargo, los jugadores han dado de qué hablar no solo por su rendimiento en el torneo, sino por las demostraciones de afecto entre los compañeros del equipo.

La Selección Colombia se enfrentará contra Suiza para ganar su lugar en los cuartos de final del Mundial 2026 (FOTO POR CARL RECINE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTU IMAGES VIA AFP).

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¿Cómo fue la muestra de afecto entre Yerry Mina y Luis Suárez?

Luis Suárez se encontraba en una conferencia de prensa con diversos medios del país y estaba hablando sobre lo que anhela en el partido ante Suiza.

Sueño con la clasificación, más allá de pensar en lo individual hay que pensar en colectivo, creo que nos jugamos mucho entonces es lo principal.

El delantero centro también afirmó que el equipo siempre ha estado atento a crear oportunidades para anotar goles, y les pidió a los aficionados que no se preocuparan.

Justo en ese momento, Yerry Mina se atravesó durante la entrevista y apareció ante las cámaras. El defensa se acercó a Luis Suárez, le dio un beso en el cachete y continuó caminando hacia la cancha.

Los periodistas soltaron carcajadas, pero lo que más llamó la atención fue la respuesta del delantero, quien tuvo una risa nerviosa y comentó que su compañero era:

El hierro de la gente, ese es el beso del gol de mañana, esperemos.

Luego uno de los periodistas le pregunto si quería que le repitiera la pregunta, pero Suárez se tomó unos segundos y retomó su intervención.

El momento generó todo tipo de reacciones en los internautas, quienes opinaron sobre la reacción de Suárez y celebraron la unión entre compañeros en el equipo de La Tricolor.

Luis Suárez continuó con la entrevista luego de la intervención de Yerry Mina (FOTO POR JUAN BARRETO/AFP).

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¿Cómo ha sido el desempeño de Luis Suárez y Yerry Mina en el Mundial 2026?

La participación de Luis Suárez ha sido buena en términos generales, aunque no ha anotado ningún gol directamente. Sin embargo, su intervención más reciente en el partido ante Ghana ha sido la más significativa.

El delantero entró a la cancha en el minuto ocho para reemplazar a Jhon Córdoba, quien salió por problemas de salud. Solo seis minutos después, Luis Suárez fue clave en la jugada al hacer la asistencia que dio como resultado el gol de Jhon Arias.

Esta acción realizada en tan solo seis minutos en el terreno de juego, superó una marca que estaba vigente desde el Mundial de 2006 en Alemania.

Ahora, en cuanto a la participación de Yerry Mina en el Mundial 2026, el defensa no ha pisado la cancha de juego y se ha mantenido en el banco de suplentes.

De acuerdo con el futbolista, hay una competencia sana dentro del equipo. Pues la dupla entre Dávinson Sánchez y Jhon Lucumí ha funcionado bastante bien en el terreno defensivo, de acuerdo con el jugador. Sin embargo, Yerry Mina resaltó que le encantaría tener la oportunidad de estar en la cancha en el Mundial 2026.