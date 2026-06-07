En las últimas horas, Mhoni compartió mediante sus redes un nuevo video en el que compartió sorprendente predicción sobre el próximo partido de la Selección Colombia con el equipo de Suiza, cuyo equipo ganador luchará por clasificar a los cuartos de final en el Mundial 2026.

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¿Cuál fue la predicción que compartió Mhoni por el próximo partido de Colombia y Suiza?

El martes 7 de julio, se llevará a cabo uno de los partidos más importantes para la Selección Colombia quien se enfrentará con el equipo de Suiza, después de muchos años.

¿Qué predijo Mhoni de la Selección Colombia en el Mundial 2026? | Foto: Creada con IA

Por esta razón, Mhoni Vidente compartió un video a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de dos millones de seguidores, en la que hizo varias predicciones y, una de las que más ha tomado por sorpresa a los internautas, se trata sobre el rol que tendrá la Selección Colombia en el Mundial 2026.

En el video, se evidencia que Mhoni tiene buenas expectativas para la tricolor por su próximo partido contra Suiza en los octavos de final, pues, expresó las siguientes palabras:

“La carta del sol me dice que Colombia gana contra Suiza, sigue teniendo esa buena suerte”, agregó Mhoni.

Desde luego, la predicción que compartió Mhoni sobre la Selección Colombia, es buena, pues, compartió su análisis y detalló que el equipo tendrá toda la posibilidad de ganarle al equipo de Suiza.

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¿Cuál fue la otra revelación que compartió Mhoni sobre la Selección Colombia?

Cabe destacar que Mhoni ha tenido la oportunidad de hacer varias predicciones, en especial, sobre los equipos que más se destacarán durante el Mundial 2026.

Así le iría a la Selección Colombia por su próximo partido con Suiza. | AFP: Carl Recine

Por esta razón, Mhoni reveló en el video que la tricolor será uno de los equipos que más sorprenderá, expresando las siguientes palabras:

“Colombia y México iban a ser la revelación de este Mundial”, reveló Mhoni.

¿Dónde ver el partido de la Selección Colombia vs Suiza?

El martes 7 de julio se llevará a cabo uno de los partidos más esperados, pues la Selección Colombia se enfrentará con Suiza en el horario de las 3:00 p.m.

Si quieres ver la transmisión en directo del partido, se transmitirá a través de la pantalla del Canal RCN y, también, a través de la aplicación digital, la cual sirve para todos los dispositivos.

¡No te pierdas el partido de la Selección Colombia y Suiza a través de la pantalla del Canal RCN!