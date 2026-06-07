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Gustavo Puerta dejó un contundente mensaje por el próximo partido de Colombia y Suiza: ¿cuál?

El futbolista dejó un curioso mensaje antes del partido que tendrá la tricolor con Suiza, desatando todo tipo de reacciones.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Gustavo Puerta dejó un contundente mensaje por el próximo partido de Colombia y Suiza: ¿cuál?
Este fue el mensaje que dejó Gustavo Puerta en sus redes. | AFP: Leonardo Fernandez

El nombre de Gustavo Puerta, el centrocampista de la Selección Colombia se ha convertido en tendencia por su reciente pronunciamiento en redes por el próximo partido que se llevará a cabo con Suiza.

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¿Qué dijo Gustavo Puerta por el próximo partido de la tricolor con Suiza?

Desde luego, una de las revelaciones de la Selección Colombia ha sido Gustavo Puerta por el gran desempeño que ha tenido en varios partidos que se han llevado a cabo en el Mundial 2026.

Por su parte, la tricolor está próxima a enfrentar uno de sus partidos más importantes, en especial, por su encuentro con la Selección de Suiza en los octavos de final.

Gustavo Puerta dejó un contundente mensaje por el próximo partido de Colombia y Suiza: ¿cuál?
Esto compartió recientemente Puerta en sus redes. | AFP: Leonardo Fernandez

Así también, Gustavo Puerta compartió un mensaje que ha desatado todo tipo de reacciones por parte de los internautas, en especial por ser una de las grandes revelaciones del equipo colombiano:

“Todos juntos Colombia”, agregó Gustavo Puerta en la descripción de la publicación.

El mensaje lo compartió Gustavo Puerta a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con casi un millón de seguidores, en la que comparte varios detalles de lo que hace, en especial, por los entrenamientos que ha llevado a cabo con la tricolor previo a su partido con Suiza.

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¿Cuál será el uniforme que utilizará la Selección Colombia en su próximo partido con Suiza?

Según lo anunció la FIFA en las últimas horas, la Selección Colombia tendrá la oportunidad de utilizar una nueva combinación de colores.

Gustavo Puerta dejó un contundente mensaje por el próximo partido de Colombia y Suiza: ¿cuál?
¿Cuál uniforme utilizará la Selección Colombia? | AFP: Carl Recine

El uniforme que utilizará el equipo colombiano por su próximo partido con el equipo de Suiza será la tradicional camisa amarilla, pantaloneta y medias blancas.

El único futbolista de la Selección Colombia que cambiará su uniforme es el arquero Camilo Vargas, quien estará vestido de un color verde.

Sin duda, uno de los partidos más esperados por la hinchada colombiana es el que se llevará a cabo con Suiza, pues, el equipo que obtenga el triunfo tendrá la oportunidad de clasificar a los cuartos de final en el Mundial 2026.

Así también, el partido será transmitido a través de la pantalla del Canal RCN el próximo 7 de julio en el horario de laas 3:00 p.m.

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