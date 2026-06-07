Cristiano Ronaldo rompió el silencio tras la eliminación de Portugal del Mundial 2026: "la vida sigue"

Tras la derrota de Portugal frente a España que lo dejó por fuera de la Copa Mundial 2026, Cristiano Ronaldo, una de las grandes figuras de este equipo, dio sus primeras declaraciones y se sinceró frente a sus sentimientos en medio de la conmoción que fue para muchos su salida del campeonato.

Artículos relacionados Mundial de fútbol Vidente que acertó en pasados triunfos de Colombia predijo el marcador final de la Selección Vs Suiza

¿Cuáles fueron las primeras declaraciones de Cristiano Ronaldo tras la eliminación de Portugal del Mundial 2026?

En sus primeras palabras, el futbolista habló por primera vez y envió a la hinchada un mensaje de tranquilidad, orgullo y satisfacción por el trabajo que hizo a lo largo de la Copa, pero también en los años que lleva siendo parte de Portugal.

Artículos relacionados Talento internacional Luto en redes: falleció el bebé de reconocida influenciadora, lo confirmó con doloroso video

Según lo mencionado por 'El Bicho', se despide del mundial con la conciencia tranquila y convencido de haber dejado lo mejor de sí mismo en el terreno de juego.

Artículos relacionados Copa Mundial Hincha de México se desplomó tras la eliminación del equipo del Mundial | VIDEO

"He dado mi mejor. He ganado tres títulos por Portugal. Antes de Cristiano, Portugal no había ganado ningún título", expresó el delantero tras ser abordado por la prensa al culminarse el encuentro.

¿Qué dijo Cristiano Ronaldo tras la derrota de Portugal frente a España en el Mundial?

Más allá de expresar un discurso de tristeza o lamento por no haber logrado avanzar a los octavos de final, el máximo goleador desatacó uno de los logros más importantes de su carrera y fue el triunfo que obtuvo su equipo durante la Eurocopa de 2016, un título que, desde su punto de vista, tiene el mismo valor del Mundial.

"El mayor título que gané en la selección fue en el 2016, que para mí tiene la misma dimensión de un Mundial, sinceramente", afirmó.

Cristiano Ronaldo rompió el silencio tras salir del Mundial 2026. | AFP: Thomas Coex

Así mismo, Ronaldo, quien es considerado por muchos como uno de los más grandes del futbol, insistió en que se va tranquilo por la participación de la selección portuguesa y porque tiene la certeza de haber entregado lo mejor.

"Repito, salgo con la consciencia tranquila. Di mi mejor y ya está. Mañana será un nuevo día y la vida sigue", concluyó.

Las declaraciones del astro portugués, se dieron apenas minutos después del triunfo de España, un marcador que le impidió continuar en el campeonato y despedirse del sueño mundialista.

Las primeras palabras de Cristiano Ronaldo tras despedirse del Mundial 2026. | AFP: Chandan Khanna

Las declaraciones del astro portugués llegan pocas horas después de la derrota por 1-0 frente a España, resultado que dejó a Portugal fuera del Mundial 2026 y abrió interrogantes sobre el futuro internacional del cinco veces ganador del Balón de Oro, quien no confirmó si continuará vistiendo la camiseta de su selección en próximas competencias.