En las últimas horas, el nombre de Erling Haaland, el delantero del equipo de Noruega se ha convertido en centro de atención tras los dos goles que anotó con el equipo de Brasil, asegurando su pase directo a los cuartos de final en el Mundial 2026.

Así también, el padre de Haaland se ha convertido en centro de atención mediática no solo por el parecido que tiene con su hijo, sino también, porque fue un reconocido futbolista.

Artículos relacionados Mundial de fútbol Vidente que acertó en pasados triunfos de Colombia predijo el marcador final de la Selección Vs Suiza

¿Quién es el padre de Erling Haaland quien cautiva en redes sociales?

¿Quién es el padre de Erling Haaland? | AFP: Justin Setterfield

El nombre de Alf-Inge Haaland se ha convertido en tendencia a través de las distintas plataformas digitales no solo por ser un recordado futbolista, sino también, por ser el padre de Erling Haaland.

En la época de 1972, Alf-Inge tuvo la oportunidad de cautivar con su gran habilidad en el campo del deporte, en especial, por hacer parte de reconocidos equipos a lo largo de su amplia trayectoria profesional.

Desde luego, uno de los equipos en el que el padre de Erling Haaland adquirió gran acogida a lo largo de su amplia trayectoria en el campo del fútbol fue en el Nottingham Forest y en la Selección de Noruega.

Artículos relacionados Talento internacional Luto en redes: falleció el bebé de reconocida influenciadora, lo confirmó con doloroso video

¿Cuál es el parecido que Erling Haaland tiene con su padre?

El padre de Haaland cuenta en la actualidad con más de 230 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram y en varias de las publicaciones que ha hecho mediante sus redes sociales, se evidencia que ha tenido la oportunidad de apoyar a su hijo en varias ocasiones.

¿Cómo reaccionó Haaland por el triunfo de Noruega? | AFP: Timothy A. Clary

Así también, Alf-Inge Haaland se convirtió en una de las figuras más representativas para su hijo para ser uno de los futbolistas más destacados no solo de la Selección de Noruega, sino también, del mundo.

¿Cuál fue el reciente triunfo que tuvo Erling Haaland con la Selección de Noruega?

El pasado domingo 5 de julio, se llevó a cabo uno de los partidos más esperados por parte de los hinchas del fútbol en el Mundial 2026, pues la Selección de Noruega derrotó a Brasil 2-1.

Tras el triunfo de Noruega, Haaland se convirtió en tendencia no solo por sus dos goles, sino también, por su viral remo vikingo, en el que tuvo la oportunidad de celebrar con todos los hinchas que se encontraban en las tribunas y, también, con los futbolistas de su equipo tras clasificar a los cuartos de final en el Mundial 2026.