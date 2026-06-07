Andreina Fiallo presumió su regreso con Fredy Guarín y así reaccionó el exfutbolista a la romántica foto

Andreina Fiallovolvió a llamar la atención de sus seguidores luego de compartir una serie de fotografías en redes sociales en las que dejó ver varios momentos de su fin de semana junto a sus hijos y una romántica foto junto a Fredy Guarín.

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¿Qué mostró Andreina Fiallo junto a Fredy Guarín?

El carrusel de imágenes llega después de se confirmará su reconciliación con el exfutbolista colombiano tras varios años separados.

La pareja, que durante un tiempo estuvo en medio de rumores sobre una posible segunda oportunidad, hizo pública su relación nuevamente hace poco a través de románticas fotografías en redes sociales.

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En la publicación de Andreina Fiallo recopiló varias fotografías del fin de semana. En algunas de ellas aparecen disfrutando de un paseo a la playa.

Una de las imágenes muestra a la hija que tiene con Fredy Guarín, quien este año cumplió 15 años.

Fredy Guarín reaccionó a las nuevas fotos que compartió Andreina Fiallo en redes sociales. (Foto: AFP)

Precisamente, durante la celebración de ese cumpleaños comenzaron a crecer los rumores de una posible reconciliación entre la expareja, luego de que ambos aparecieran en fotografías juntos.

La empresaria también publicó una fotografía junto a su hijo menor, fruto de su relación con el exfutbolista Javier Reina, además de otras imágenes en las que aparecen los hijos que tuvo con Fredy Guarín.

Pero la imagen que más llamó la atención fue una en la que Andreina aparece abrazando al exfutbolista colombiano durante la celebración de su cumpleaños número 40, fecha que Fredy Guarín celebró el pasado 30 de junio.

¿Cómo reaccionó Fredy Guarín a la publicación de Andreina Fiallo?

Sin duda los comentarios a las imágenes de Andreina Fiallo no se hicieron esperar y muchos elogiaron su nueva relación: “Estamos tan felices que Dios esté restaurando esa familia”, fue uno de los comentarios.

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También uno de los comentarios fue del mismo Fredy Guarín quien sin dudar comento.

Fredy Guarín reaccionó a las nuevas fotos que compartió Andreina Fiallo en redes sociales. (Foto: AFP)

"Hermosa. Te admiro mucho. Te veo y te abrazo y reafirmo que Dios me ama... Mi familia", escribió generando una ola de reacciones más.

A estas reacciones también se sumaron las de otros famosos, entre ellos Falcao; Betsy Liliana Díaz, hermana del fallecido Martín Elías; y Érika Farfán, esposa del actor Gregorio Pernía.