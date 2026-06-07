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Cristiano Ronaldo se despide del Mundial y así reaccionaron las redes tras la eliminación de Portugal

Las imágenes de Cristiano Ronaldo tras la eliminación de Portugal desataron una ola de memes en redes sociales.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Memes que dejó la eliminación de Portugal del Mundial 2026
Memes que dejó la eliminación de Portugal del Mundial 2026. (Foto: AFP)

Portugal quedó eliminado del Mundial 2026 luego de perder 1-0 frente a España en los octavos de final en el AT&T Stadium de Dallas.

El único gol del encuentro llegó en el minuto 90+1 gracias a Mikel Merino, y dejó por fuera a la selección portuguesa y muchos seguidores de Cristiano Ronaldo tristes tras su salida del Mundial.

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¿Cómo fue la eliminación de Portugal y la despedida de Cristiano Ronaldo del Mundial?

Además de la clasificación de España a los cuartos de final, el partido estuvo marcado por un momento que rápidamente dio de qué hablar entre los aficionados: la imagen de Cristiano Ronaldo al finalizar el compromiso.

El delantero portugués, de 41 años, disputó los 90 minutos y, tras el pitazo final, fue captado por las cámaras mientras abandonaba el terreno de juego con evidente gesto de tristeza y la mirada hacia el piso.

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Este encuentro también quedó registrado como la despedida de Cristiano Ronaldo de las Copas del Mundo.

Memes que dejó la eliminación de Portugal del Mundial 2026
Memes que dejó la eliminación de Portugal del Mundial 2026. (Foto: AFP)

A lo largo de su carrera, el atacante participó en seis ediciones del torneo y se convirtió en el único futbolista en marcar al menos un gol en seis Mundiales diferentes.

Las imágenes del capitán portugués recorrieron rápidamente las redes sociales, donde miles de usuarios reaccionaron a lo que representó el final de su camino en este Mundial.

 

¿Qué dijeron las redes sociales tras la eliminación de Portugal?

Después del compromiso, las redes sociales se llenaron de reacciones y memes del partido entre España y Portugal.

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Aunque muchos comentarios estuvieron relacionados con la eliminación del conjunto luso y la despedida mundialista de Cristiano Ronaldo, otra parte se centró en el desarrollo del encuentro especialmente del la primera parte del partido.

 

Varios reaccionaron con imágenes de gente durmiendo o bostezando y comentarios asegurando que el compromiso fue con pocas emociones durante gran parte de los 90 minutos.

Memes que dejó la eliminación de Portugal del Mundial 2026
Memes que dejó la eliminación de Portugal del Mundial 2026. (Foto: AFP)

Mientras algunos celebraron la eliminación de Portugal con mensajes como "Adiós, Portugal", otros recordaron el gol que le anularon a Dávinson Sánchez frente al combinado luso, una jugada invalidada por un fuera de lugar determinado por la posición del pie del defensor colombiano.

 

 

 

 

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