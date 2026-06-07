Nana Kwaku Bonsam volvió a ser tendencia tras su predicción sobre Portugal en el Mundial 2026

El nombre de Nana Kwaku Bonsam volvió a dar de qué hablar en redes sociales luego de la eliminación de Portugal del Mundial 2026.

La selección lusa quedó por fuera del torneo tras perder 1-0 frente a España en los octavos de final, con un gol de Mikel Merino en el tiempo de reposición.

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¿Qué había dicho Nana Kwaku Bonsam sobre Portugal y Cristiano Ronaldo?

Tras el resultado, cientos de usuarios comenzaron a recordar unas declaraciones del conocido espiritista de Ghana, quien semanas atrás se había convertido en tendencia por una serie de predicciones relacionadas con la Copa del Mundo y el futuro de varias selecciones.

Días antes de que Portugal quedara eliminado del Mundial, Nana Kwaku Bonsam aseguró que la selección portuguesa sería la campeona del 2026 y que Cristiano Ronaldo levantaría por primera vez la Copa del Mundo.

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Sin embargo, tras la derrota de Portugal frente a España, muchos internautas volvieron a difundir esas publicaciones para recordar que la predicción no se cumplió.

Varias personas recordaron lo que el chamán hablaba sobre el supuesto destino de la selección portuguesa y del delantero luso.

¿Ya no creen en las predicciones que hizo Nana Kwaku Bonsam para el Mundial 2026?

Las reacciones no solo se limitaron al caso de Portugal. Durante el fin de semana, luego de la victoria de Colombia sobre Ghana en el Mundial 2026, también circularon memes y publicaciones en las que aparecía Nana Kwaku Bonsam ya que supuestamente había enviado una ‘maldición’ contra James Rodríguez.

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Razón por la cual algunos hinchas subieron un día antes del compromiso de la Tricolor al cerro de Monserrate para contrarrestar la supuesta predicción de este chaman.

A esto se sumó otra de las predicciones que hizo durante el Mundial 2026. Según este el espiritista también había asegurado que Cabo Verde eliminaría a Argentina del Mundial, un pronóstico que tampoco ocurrió pues la Albiceleste ganó 3 – 2.

Sin duda, el nombre de Nana Kwaku Bonsam volvió a tomarse las redes sociales, pero esta vez los comentarios estuvieron marcados por la incredulidad, ya que los usuarios recordaron que ninguna de sus predicciones para el Mundial 2026 terminó cumpliéndose.