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¿Quién es Gilberto Mora? El joven de México que hizo historia en el Mundial y lo comparan con Pelé

El futbolista fue tendencia tras la eliminación de la Selección de México y lo comparan con Pelé por esta razón.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
El mexicano Gilberto Mora hizo historia en el Mundial: el récord que solo supera Pelé
Con solo 17 años, Gilberto Mora hizo historia y quedó detrás de Pelé en este récord mundialista. (Foto: AFP)

Recientemente, México quedó eliminado del Mundialtras caer 3-2 frente a Inglaterra en un partido que puso fin al camino del conjunto azteca y no de los anfitriones de la Copa del Mundo junto a Estados Unidos y Canadá.

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¿Quién es Gilberto Mora, el joven que llamó la atención en el Mundial?

Aunque el resultado dejó fuera a la selección mexicana, uno de los nombres que más dio de qué hablar después del encuentro fue el de Gilberto Mora, quien se convirtió en tendencia en redes sociales tras su participación.

El mediocampista mexicano, de apenas 17 años, llegó a la Copa del Mundo como una de las principales promesas del fútbol de su país.

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Nacido en Chiapas, Mora juega para el Club Tijuana y también hace parte de la selección mayor de México, donde ha logrado abrirse paso pese a su corta edad.

El mexicano Gilberto Mora hizo historia en el Mundial: el récord que solo supera Pelé
Con solo 17 años, Gilberto Mora hizo historia y quedó detrás de Pelé en este récord mundialista. (Foto: AFP)

Durante el Mundial de fútbol volvió a ser protagonista al sumar un nuevo registro en su carrera.

Con 17 años y 259 días fue titular en un partido de eliminación directa que lo ubicó como el segundo jugador más joven en la historia de los Mundiales en iniciar un encuentro de fase final.

El récord continúa en poder de Pelé, quien lo consiguió durante el Mundial de Suecia de 1958 cuando también tenía 17 años.

¿Por qué Gilberto Mora se volvió tendencia tras la eliminación de México?

Luego del compromiso frente a Inglaterra, el nombre de Gilberto Mora comenzó a aparecer entre las principales tendencias en redes sociales.

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Las reacciones de los aficionados no tardaron en llegar y los comentarios estuvieron divididos.

Mientras algunos usuarios elogiaron que el joven futbolista tuvo la oportunidad de disputar un Mundial siendo uno de los jugadores más jóvenes de la copa más importante y el futuro que podría tener tras el Mundial, otros con memes y burlas reaccionaron.

El mexicano Gilberto Mora hizo historia en el Mundial: el récord que solo supera Pelé
Con solo 17 años, Gilberto Mora hizo historia y quedó detrás de Pelé en este récord mundialista. (Foto: AFP)

Los memes también hicieron parte por la eliminación de México como a la presencia del mediocampista en el equipo.

Gilberto Mora terminó siendo uno de los futbolistas más mencionados tras la despedida del combinado mexicano del Mundial 2026.

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