Modelo causó furor por su parecido con Haaland y hasta Mbappé reaccionó a su video, ¿qué le dijo?

Una famosa modelo y creadora de contenido conocida como Julia Grop se volvió viral en las últimas horas luego de publicar un video en el que recreó algunas de las poses y gestos más populares del futbolista Erling Haaland, que incluso recibió la reacción del delantero francés Kylian Mbappé.

¿Modelo recreó a Erling Haaland y se volvió viral?

Por estos días, el nombre del goleador noruego se ha tomado las redes sociales tras el triunfo de su selección en el Mundial 2026.

Noruega derrotó 2-1 a Costa de Marfil y consiguió su clasificación a los octavos de final, resultado que volvió a poner a Haaland entre las principales tendencias.

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El futbolista también ha dado de qué hablar por diferentes situaciones que se han hecho virales durante el torneo.

Modelo sorprendió por su parecido con Haaland y el comentario de Mbappé se volvió viral. (Foto: AFP)

Una de ellas fue el parecido con su hermana Gabrielle Braut Haaland, quien recibió cientos de comentarios por su belleza tras aparecer abrazando al jugador al finalizar uno de los encuentros.

Ahora fue Julia Grop fue quien decidió sumarse a la tendencia que rodea al delantero noruego pues su parecido físico con el jugador ha dado mucho de qué hablar y sorprendió a sus seguidores con una curiosa publicación inspirada en él.

¿Qué comentó Kylian Mbappé en el video de Julia Grop al recrear a Erling Haaland?

En el video, la creadora de contenido aparece con el cabello completamente recogido para asemejarse al delantero noruego y comienza a recrear varios de los memes que se han hecho virales en redes sociales sobre Haaland.

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Uno de los momentos que más llamó la atención fue cuando imitó la particular forma en la que el jugador corre ligeramente encorvado, que durante el Mundial 2026 ha sido utilizada por miles de usuarios para hacer montajes y comparaciones.

Modelo sorprendió por su parecido con Haaland y el comentario de Mbappé se volvió viral. (Foto: AFP)

Sin duda los comentarios no se hicieron esperar y el video ya cuenta con miles de reproducciones por el gran parecido que tiene con el jugador de Noruega.

Sin embargo, una de las reacciones que más llamó la atención fue la de Kylian Mbappé.

El delantero francés comentó con un meme con el rostro de Erling Haaland, generando una ola de reacciones más.