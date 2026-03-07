Este viernes 3 de julio, la Selección Colombia de Fútbol se enfrentará con el equipo de Ghana en búsqueda de clasificará los octavos de final en el Mundial 2026.

Así también, se han compartido una gran variedad de predicciones acerca de cuál será el marcador del partido y el famoso perro Steph Furry, ha generado una ola de opiniones en redes acerca de cuál será el marcador en el que podría quedar el partido.

¿Cuál fue la predicción que hizo Steph Furry sobre el marcador de la Selección Colombia?

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En las últimas horas, el famoso perro de la raza corgi galés, compartió un video a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con casi 500 mil seguidores, en el que compartió su predicción sobre el partido de la Selección de Colombia y Ghana.

Se evidencia en el video que el resultado en el que quedaría el partido sería de 3-2, siendo la Selección Colombia ganadora del partido con Ghana y podría clasificar a octavos de final, según su predicción.

Esta fue la predicción que hizo el perro Stehp sobre Colombia. | AFP: Melo Moreira

Desde luego, el perro Steph se ha convertido en tendencia mediante las distintas plataformas digitales no solo por compartir su reciente predicción en medio del reciente partido de la tricolor en el que, según su video, podría resultar ganadora, sino también, por la manera en la que le ha acertado a varios resultados.

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La razón por la que Steph predice ciertos resultados en los partidos que se han llevado a cabo en el Mundial 2026 es mediante un balón de baloncesto que arroja y le acierta a algunos resultados.

¿A qué horas se llevará a cabo el partido de la Selección Colombia con Ghana?

Uno de los partidos más esperados en los 16avos es el de la Selección Colombia y Ghana, el cual se llevará a cabo este viernes 3 de julio en el horario de las 8:30 p.m.

Así podrás en directo el partido de la Selección Colombia y Ghana. | AFP: Patricia De Melo Moreira

Así también, podrás verlo a través de la pantalla del Canal RCN y, también, mediante su aplicación digital, en la que se podrá ver mediante los dispositivos móviles como Android y Apple.

En caso de que la tricolor obtenga el triunfo con Ghana, el próximo rival con el que se enfrentaría sería con Suiza, pues le ganó a Argelia con un resultado de 2-0.

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