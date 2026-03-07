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Yeferson Cossio promete un lujoso regalo a un seguidor si gana Colombia ante Ghana: ¿de qué se trata?

Yeferson Cossio causó revuelo en redes al revelar que regalará un lujoso premio a un seguidor si Colombia gana ante Ghana hoy.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Yerson promete lujoso regalo a seguidor si gana Colombia ante Ghana
Yerson promete lujoso regalo a seguidor si gana Colombia ante Ghana. (Foto izquierda: Canal RCN | Foto derecha: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

En la antesala del partido entre la Selección Colombia y Ghana por el Mundial 2026, Yeferson Cossio sorprendió a sus más de 24 millones de seguidores en Facebook al prometer que le entregará un lujoso regalo a uno de ellos si el equipo colombiano consigue la victoria.

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¿Qué regalo lujoso le dará Yeferson Cossio a un seguidor si gana hoy ante Ghana la Selección Colombia?

La Selección Colombia se juega este viernes su clasificación a los octavos de final del Mundial 2026 frente a Ghana, un partido que ha despertado la ilusión de miles de aficionados dentro y fuera del país.

En medio de la expectativa, varias figuras públicas han lanzado promesas para apoyar a la Tricolor.

Yeferson Cossio en entrevista para SuperLike
Yeferson Cossio prometió un viaje con todo pago para ver a la Selección Colombia en octavos de final. (Foto: Canal RCN)

Uno de ellos fue el influencer paisa Yeferson Cossio, quien anunció que, si Colombia consigue la victoria, llevará a uno de sus seguidores al próximo partido del combinado nacional en Vancouver.

Si Colombia gana, me llevo a un seguidor con todo pagado: vuelos, hotel, transporte, comida y entradas al partido de octavos que va a ser en Vancouver", señaló.

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¿Cómo reaccionaron en redes al lujoso regalo que le dará Yeferson Cossio a un seguidor si gana hoy Colombia?

Aunque Yeferson Cossio no reveló cuál será la dinámica para elegir al ganador, su publicación desató una ola de reacciones.

Desde los primeros minutos, miles de seguidores comenzaron a darle "me gusta" y a dejar comentarios con la esperanza de aumentar sus posibilidades de ser seleccionados.

Yeferson Cossio promete un viaje para ver a Colombia
Yeferson Cossio causó revuelo en redes tras anunciar que regalará un viaje para ver a Colombia jugar en octavos de final. (Foto izquierda: Canal RCN | Foto derecha: Raul Arboleda/ AFP)

Mientras muchos manifestaron su entusiasmo por la oportunidad de acompañar a la Selección Colombia en un partido de semejante magnitud y aseguraron que participarían sin dudarlo, otros se mostraron escépticos.

Algunos usuarios incluso cuestionaron la iniciativa y afirmaron que el premio podría terminar en manos de un familiar o una persona cercana al influencer.

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¿Cuándo jugaría Colombia si pasa a Octavos de final?

Si la Selección Colombia vence a Ghana y consigue el cupo a los octavos de final del Mundial 2026, volvería a la acción el 7 de julio. Su rival sería Suiza, equipo que aseguró su clasificación tras superar a Argelia en la ronda anterior.

Ese compromiso está programado para disputarse en Vancouver, una ciudad canadiense que será sede de varios encuentros del torneo.

El ganador de ese duelo avanzará a los cuartos de final y continuará en la lucha por el título mundial.

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