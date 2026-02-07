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Jugador de Colombia opinó sobre el chamán de Ghana Nana Kwaku Bonsam en el Mundial 2026

El futbolista Gustavo Puerta se pronunció sobre el chamán de Ghana Nana Kwaku Bonsam en el Mundial 2026.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Gustavo Puerta habla sobre el chaman en el Mundial 2026
Gustavo Puerta reaccionó sobre Nana Kwaku Bonsam/AFP: DAN MULLAN

El futbolista de la Selección de Colombia Gustavo Puerta se pronunció sobre el chamán de Ghana Nana Kwaku Bonsam tras los supuestos rituales que hará contra los cafeteros en su próximo partido en el Mundial 2026.

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¿Qué dijo Gustavo Puerta sobre Nana Kwaku Bonsam en el Mundial 2026?

El jugador atendió a la prensa en su más reciente entrenamiento con Colombia previo al partido al partido contra Ghana en los 16avos de final en el Mundial 2026.

colombia sobre nana kwaku bonsam

El deportista fue cuestionado sobre qué pensaba sobre el chamán Nana Kwaku Bonsam, a lo que este dijo señaló que todos son creyentes de Dios y no le prestan atención a esas situaciones.

"Se han escuchado muchas cosas de ese tipo, pero nosotros somos una selección que siempre cree en Dios, estamos con él y yo sé que con él nada nos afectará. Más que eso es seguir trabajando, aferrarnos a Dios y seguir haciendo las cosas bien, que con el trabajo y la ayuda del Señor nos irá bien", expresó.

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¿Cuándo jugará Colombia contra Ghana en el Mundial 2026?

La Selección de Colombia jugará contra la Selección de Ghana este viernes 3 de julio en Kansas, Estados Unidos.

colombia luchara contra ghana

La tricolor disputará este encuentro luego de ganar contra Uzbekistán y República Democrática del Congo, y también empatar contra Portugal.

Los cafeteros deberán ganar contra Ghana para poder avanzar a los octavos de final y seguir luchando por la anhelada Copa del Mundo.

El partido lo puedes ver gratis a través de la pantalla del Canal RCN o si prefieres desde cualquier dispositivo móvil en la aplicación o el canal de YouTube de Canal RCN.

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Por ahora, los jugadores siguen enfocados en lo que será el partido contra Ghana, el cual muchos de ellos y el técnico Néstor Lorenzo calificó como bastante difícil.

Los deportistas ya se encuentran en Kansas, donde también están miles de colombianos que han demostrado todo su apoyo a la Selección y que siguen con la ilusión de que Colombia pueda seguir avanzando en la competencia y lograr esa anhelada Copa del Mundo 2026.

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