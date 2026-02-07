Alexa Torrex confesó que está molesta con Sofía Jaramillo, ¿qué tiene que ver Tebi Bernal?

Alexa Torrex, exparticipante de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, confesó a través de un video en vivo su molestia con su excompañera Sofía Jaramillo. Los internautas comentaron que todo apunta a tratarse sobre su cercana relación con Tebi Bernal.

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¿Quién es Alexa Torrex y cómo se conoció con Sofía Jaramillo?

Alexa Torrex es una influenciadora y creadora de contenido colombiana que recientemente hizo parte de La casa de los famosos Colombia 2026, reality del Canal RCN. Durante su paso por el programa, estableció fuertes lazos de amistad con participantes como Alejandro Estrada. Además, protagonizó uno de los romances más comentados de la temporada junto al modelo Tebi Bernal.

Una vez se conoció que tanto Tebi como Alejandro habían llegado a la final del reality, Alexa decidió convertirse en la jefa de campaña de Alejo, una decisión que no fue bien recibida por Tebi. Sin embargo, el deportista contó con el apoyo de Sofía Jaramillo, quien lideró su campaña y lo acompañó hasta conseguir el cuarto lugar en la competencia.

Sofía Jaramillo fue la jefe de campaña de Tebi Bernal (Foto de Canal RCN)

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¿Por qué Alexa Torrex está molesta con Sofía Jaramillo?

La cercana relación entre Sofía y Tebi nunca representó un problema para Alexa, pues siempre entendió que entre ellos existía únicamente una amistad. Sin embargo, el conflicto surgió cuando sintió que, pese a haber confiado en Sofía y abrirle su corazón sobre lo difícil que había sido terminar su relación con Tebi, ella terminó priorizando su amistad con el modelo.

Fue tanto así que, hace un par de horas, Alexa se mostró muy molesta en una dinámica en redes sociales al asegurar que Sofía le habría prestado su celular a Tebi para llamarla y hacerle un par de reclamos:

Sí, estoy molesta con Sofía (…) porque Sofía sabe lo que a mí me causa esa persona, me desestabiliza totalmente cuando yo estoy bien, y cuando uno está bien es que vienen a j0derlo a uno (…) entonces esa persona me llamó desde el celular de Sofía.

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¿Qué ha dicho recientemente Alexa sobre su relación con Tebi?

Una vez el reality donde Alexa y Tebi tuvieron su romance, finalizó, los participantes llegaron al acuerdo mutuo de que no tendrían nada serio por una diferencia de edad y de estilo de vida. Sin embargo, Alexa no ha dudado en demostrar que si le hubiese gustado tener algo fuera de cámaras con el modelo.