La influenciadora, empresaria y creadora de contenido, Yina Calderón, aclaró a través de sus redes sociales los rumores acerca de su vida amorosa y confesó si se encontraba en una relación actualmente.

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¿Cómo ha sido la vida amorosa de Yina Calderón?

La vida amorosa de Yina Calderón, a comparación de la de algunos otros influenciadores, ha sido bastante reservada. Aunque la empresaria suele exponer gran parte de su vida en redes sociales, ha insistido en varias ocasiones en que prefiere mantener a sus parejas fuera del ojo y la opinión pública.

En 2022, Yina tuvo su relación más “conocida”; a pesar de que ella hiciera parte de la farándula colombiana, nunca se reveló la identidad de la persona con quien estuvo por casi un año. La razón por la que nunca lo mostró fue porque esa persona prefería proteger la relación de las críticas en redes sociales.

En febrero del 2023, Yina anunció que había terminado su relación, lo cual fue un capítulo muy triste en la vida de la empresaria. En varias ocasiones se mostró muy afectada por la ruptura llegando incluso a asegurar que “no quería volver a tener novio”.

Yina Calderón llorando por la ruptura con su expareja (Foto de Canal RCN)

Desde ese momento, Yina ha estado envuelta en rumores y especulaciones que la relacionan con algunos personajes públicos como un jugador del Deportivo Cali o, incluso, Juan David Tejada, el exnovio y el papá del hijo de Aida Victoria Merlano.

A pesar de ello, la empresaria no ha confirmado haber tenido un romance con ninguno de los dos, lo cual hace su vida amorosa totalmente reservada.

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¿Qué dijo Yina Calderón sobre su vida amorosa actualmente?

Recientemente, a través de sus redes sociales, Yina Calderón hizo una dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores, buscando reactivarse en las plataformas después de un largo periodo en el que se dedicó a sus proyectos personales y laborales en otro país.

Yina Calderón hizo una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram (Foto de Canal RCN)

En las historias mencionó algunos detalles de su vida amorosa incluyendo lo reservada que ha sido con el tema:

Yo soy supremamente privada en mi vida personal y amorosa; a mí me da igual si la gente piensa que tengo a alguien o si la gente piensa que nunca he tenido a nadie (…) o sea, yo la verdad siento que es lo más privado que yo tengo

Además, la empresaria mencionó que le gusta que sus relaciones sean muy íntimas y no públicas.

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¿Yina Calderón tiene pareja?

Una vez que Yina confesó que le gustaba mantener su vida amorosa de manera privada, se enfocó en responder si actualmente tiene pareja o no. Aunque su mensaje no decía una respuesta específica, hubo una frase que llamó mucho la atención de los internautas: