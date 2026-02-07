Juan David Tejada, más conocido como “el agropecuario” es una de las exparejas de Aida Victoria y el papá de su hijo. Recientemente, debido a una polémica en la que está involucrado, respondió a algunas de las acusaciones que hizo la empresaria contra él.

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¿Cuál es la polémica del agropecuario y Aida Victoria?

Casi dos meses después de que Aida Victoria anunciara públicamente su ruptura con el streamer Westcol, comenzaron a surgir rumores de que estaba saliendo con una nueva persona. Sin embargo, fue hasta septiembre del 2024 cuando oficializó su noviazgo con Juan David Tejada, un empresario con el que tendría su relación más mediática y controversial.

En marzo del 2024, 6 meses después de iniciar la relación, anunciaron que estaban esperando su primer hijo, noticia que fue muy polémica y esperada por los seguidores de ambos creadores de contenido. En julio de ese año nació Emiliano, quien se volvió el centro de toda la polémica que protagonizan actualmente.

Emiliano es el nombre del hijo de Aida Victoria y Juan David Tejada (Foto de Freepik)

Solamente tres días después de que Aida dio a luz, la relación se terminó. Según los comunicados oficiales, no se trató de algo que tuviera que ver con infidelidades. Sin embargo, semanas después, la empresaria aseguró públicamente que estaba asumiendo sola la mayoría de responsabilidades económicas de su hijo, ya que Juan David no era un papá presente.

Desde ese momento, todo se tornó más difícil, ya que Aida publicó algunas conversaciones donde presuntamente su expareja había tenido comportamientos agresiv0s con ella y algunas discusiones ocurridas, incluso, frente a Emiliano.

Una vez que la situación se escaló, ambos procedieron a dejar todo en manos de la justicia y optaron por temas legales. No obstante, la disputa siguió siendo de conocimiento público, ya que Aida, en repetidas ocasiones, ha hablado y mostrado evidencias de lo ocurrido.

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¿Qué dijo Aida Victoria sobre el agropecuario?

Recientemente, Aida Victoria se mostró molesta en sus redes sociales al recibir la notificación de que “El Agropecuario” habría retomado acciones legales contra ella. Toda la situación estuvo mediada por los derechos de Emiliano que se estaban siendo “vulnerados” en medio de la polémica.

Aida Victoria protagoniza una polémica con su expareja (Foto de Canal RCN)

Aida además confesó que el papá de su hijo no era puntual con los pagos que le correspondían, por lo que le parecía contradictorio que la atacara legalmente. Fue tanto así que, la empresaria lo tildó de “papá moroso”.

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¿Qué le respondió el agropecuario a Aida Victoria?

Juan David Tejada, por su lado, no dudó en aclarar lo sucedido y en defenderse de algunas acusaciones que estaba haciendo Aida contra él. En su video en vivo mencionó varios aspectos que le “correspondían” a él como papá de Emiliano

Yo no pongo problema porque él salga a ningún lado, ni porque él haga cosas; pero ella como mamá debería consultarme (…) yo soy el papá y yo también tengo derecho a decir que se hace y que no se hace

Por otro lado, mencionó que había muchas acusaciones falsas en su contra y que estaba recibiendo malos comentarios en redes sociales: