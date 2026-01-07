La FIFA confirmó el uniforme que utilizará la Selección Colombia en su próximo encuentro contra la Selección de Ghana en el Mundial 2026.

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¿Cuál será el uniforme que utilizará la tricolor tras su próximo partido contra Ghana?

La FIFA dio a conocer las prendas que usarán los cafeteros en su cuarto partido en el Mundial tras haber clasificado a los 16avos de final luego de ganar contra Uzbekistán y República Democrática del Congo y empatar contra Portugal.

Según se reveló, los jugadores de la tricolor usarán camiseta amarilla con rojo, la pantaloneta azul con amarillo y medias rojas.

Por su parte, el equipo contrincante usará camiseta blanca, pantalón blanco y medias blancas.

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¿Cuándo se dará el partido de Colombia versus Ghana en el Mundial 2026?

El partido se dará en Kansas, Estados Unidos este viernes 3 de julio a las 8:30 p.m, hora Colombia, donde la tricolor deberá dar lo mejor de sí para poder avanzar a octavos de final.

Recuerda que, puedes ver este encuentro totalmente gratis a través de la pantalla, la aplicación o el canal de YouTube del Canal RCN, donde podrás sintonizar cada segundo del partido de la mano de los mejores profesionales y expertos en el fútbol.

Cabe destacar que, si Colombia y Ghana llegan a empatar, el partido deberá irse a alargue y en caso de que el resultado sea el mismo deberán irse a penales para definir el ganador.

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Por ahora, los jugadores de la Selección Colombia ya llegaron a Kansas para seguirse preparando para el partido que definirá su futuro en la competencia.

Una vez se bajaron del bus correspondiente, miles de asistentes estaban abajo del hotel esperándolos y no tardaron en mostrarles lo felices que fueron al poder verlos a metros de distancia y desearles lo mejor.

Cabe señalar que, los fanáticos están a la expectativa y con la fe intacta de que los cafeteros puedan salir victoriosos.

Los jugadores señalaron que saben que será un partido bastante difícil debido a la forma de juego de Ghana, pero indicaron que desde el primer minuto irán a ganar.