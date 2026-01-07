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Este será el uniforme que lucirá la Selección Colombia en su partido contra Ghana en el Mundial 2026

La FIFA confirmó cuál será el uniforme que utilizarán los cafeteros en su encuentro contra Ghana en el Mundial 2026.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García

La FIFA confirmó el uniforme que utilizará la Selección Colombia en su próximo encuentro contra la Selección de Ghana en el Mundial 2026.

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¿Cuál será el uniforme que utilizará la tricolor tras su próximo partido contra Ghana?

La FIFA dio a conocer las prendas que usarán los cafeteros en su cuarto partido en el Mundial tras haber clasificado a los 16avos de final luego de ganar contra Uzbekistán y República Democrática del Congo y empatar contra Portugal.

colombia jugara contra ghana mundial 2026

Según se reveló, los jugadores de la tricolor usarán camiseta amarilla con rojo, la pantaloneta azul con amarillo y medias rojas.

Por su parte, el equipo contrincante usará camiseta blanca, pantalón blanco y medias blancas.

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¿Cuándo se dará el partido de Colombia versus Ghana en el Mundial 2026?

El partido se dará en Kansas, Estados Unidos este viernes 3 de julio a las 8:30 p.m, hora Colombia, donde la tricolor deberá dar lo mejor de sí para poder avanzar a octavos de final.

colombia competira contra ghana

Recuerda que, puedes ver este encuentro totalmente gratis a través de la pantalla, la aplicación o el canal de YouTube del Canal RCN, donde podrás sintonizar cada segundo del partido de la mano de los mejores profesionales y expertos en el fútbol.

Cabe destacar que, si Colombia y Ghana llegan a empatar, el partido deberá irse a alargue y en caso de que el resultado sea el mismo deberán irse a penales para definir el ganador.

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Por ahora, los jugadores de la Selección Colombia ya llegaron a Kansas para seguirse preparando para el partido que definirá su futuro en la competencia.

Una vez se bajaron del bus correspondiente, miles de asistentes estaban abajo del hotel esperándolos y no tardaron en mostrarles lo felices que fueron al poder verlos a metros de distancia y desearles lo mejor.

Cabe señalar que, los fanáticos están a la expectativa y con la fe intacta de que los cafeteros puedan salir victoriosos.

Los jugadores señalaron que saben que será un partido bastante difícil debido a la forma de juego de Ghana, pero indicaron que desde el primer minuto irán a ganar.

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