Jhorman Toloza desató polémica al relacionar el cielo rojo en Venezuela con el Apocalipsis
Jhorman Toloza recibió fuertes críticas tras publicar un video diciendo que en Venezuela inició el apocalipsis por su cielo rojo.
Revuelo en redes sociales tras un video que publicó Jhorman Toloza , exnovio de Alexa Torrex, luego del cielo rojo en Venezuela, el pasado martes 30 de junio.
Sin duda, este fenómeno encendió las alarmas en el país vecino, por temor de que sea una señal de que se vendrá un nuevo evento sísmico, pero ya un meteorólogo experto salió a hablar sobre el tema y reveló que no es nada grave y envió un llamado a la calma.
Sin embargo, la polémica sobre el tema no terminó y es que, en Colombia, se está hablando del tema, pues la expareja de la cantante, quien hizo parte de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, se pronunció sobre el tema y lo que dijo generó críticas en su contra.
Precisamente, Jhorman hizo público un clip dando su visión religiosa o desde la fe y por eso, no el dejaron pasar que hablara del tema.
¿Qué dijo Jhorman Toloza el cielo rojo en Venezuela?
Jhorman Toloza publicó un video en la noche de este miércoles 1 de junio y dijo que, le dicen loco por cambiar su contenido y hablar de temas sensibles como la religión o la fe.
Por eso, justificó que el cielo rojo en Venezuela no es normal y no tendría que ver nada con u fenómeno natural como lo explicó el meteorólogo.
Pues expresó que “el apocalipsis” se avecina e inició en el país vecino. Ahí procede a leer una parte de la biblia, justificando que el color del cielo rojo está escrito en la palabra de dios como una de las advertencias de la venida de Jesús.
¿Cuáles fueron las reacciones en la publicación de Jhroman Toloza?
Como se esperaba, esto generó diferentes reacciones, por un lado, le dijeron a Jhorman Toloza en su video que, “por eso le habían puesto cacho”.
Sin embargo, otros se tomaron muy en serio el tema y le pidieron que no desinformara así, ya que los expertos dijeron que se trataba de un fenómeno natural, justificando la razón por la que el sol se veía rojo.
Por eso mismo, algunos internautas le pidieron que no se aprovechara de las tragedias ajenas para volverse famoso.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike