Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Jhorman Toloza desató polémica al relacionar el cielo rojo en Venezuela con el Apocalipsis

Jhorman Toloza recibió fuertes críticas tras publicar un video diciendo que en Venezuela inició el apocalipsis por su cielo rojo.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Jhorman Toloza rompe el silencio sobre el cielo rojo en Venezuela
Jhorman Toloza asegura que el cielo rojo en Venezuela anuncia el Apocalipsis. (Foto/ Freepik)

Revuelo en redes sociales tras un video que publicó Jhorman Toloza , exnovio de Alexa Torrex, luego del cielo rojo en Venezuela, el pasado martes 30 de junio.

Artículos relacionados

Sin duda, este fenómeno encendió las alarmas en el país vecino, por temor de que sea una señal de que se vendrá un nuevo evento sísmico, pero ya un meteorólogo experto salió a hablar sobre el tema y reveló que no es nada grave y envió un llamado a la calma.

Sin embargo, la polémica sobre el tema no terminó y es que, en Colombia, se está hablando del tema, pues la expareja de la cantante, quien hizo parte de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, se pronunció sobre el tema y lo que dijo generó críticas en su contra.

Artículos relacionados

Precisamente, Jhorman hizo público un clip dando su visión religiosa o desde la fe y por eso, no el dejaron pasar que hablara del tema.

¿Qué dijo Jhorman Toloza el cielo rojo en Venezuela?

Jhorman Toloza publicó un video en la noche de este miércoles 1 de junio y dijo que, le dicen loco por cambiar su contenido y hablar de temas sensibles como la religión o la fe.

Jhorman Toloza asegura que el cielo rojo en Venezuela anuncia el Apocalipsis
Jhorman Toloza aseguró que el cielo rojo en Venezuela ya estaba escrito en la Biblia. (Foto/Freepik)

Por eso, justificó que el cielo rojo en Venezuela no es normal y no tendría que ver nada con u fenómeno natural como lo explicó el meteorólogo.

Pues expresó que “el apocalipsis” se avecina e inició en el país vecino. Ahí procede a leer una parte de la biblia, justificando que el color del cielo rojo está escrito en la palabra de dios como una de las advertencias de la venida de Jesús.

Artículos relacionados

¿Cuáles fueron las reacciones en la publicación de Jhroman Toloza?

Como se esperaba, esto generó diferentes reacciones, por un lado, le dijeron a Jhorman Toloza en su video que, “por eso le habían puesto cacho”.

Jhorman Toloza aseguró que el cielo rojo en Venezuela ya estaba escrito en la Biblia
Jhorman Toloza rompe el silencio sobre el cielo rojo en Venezuela. (Foto/Freepik)

Sin embargo, otros se tomaron muy en serio el tema y le pidieron que no desinformara así, ya que los expertos dijeron que se trataba de un fenómeno natural, justificando la razón por la que el sol se veía rojo.

Por eso mismo, algunos internautas le pidieron que no se aprovechara de las tragedias ajenas para volverse famoso.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Mundial de fútbol

Este será el uniforme que lucirá la Selección Colombia en su partido contra Ghana en el Mundial 2026

La FIFA confirmó cuál será el uniforme que utilizarán los cafeteros en su encuentro contra Ghana en el Mundial 2026.

¿El cielo rojo es señal de otro sismo? Viral

¿El cielo rojo en Venezuela es señal de otro sismo?, esto explicó un experto

Ciudadanos venezolanos se alarmaron tras el cielo rojo sobre Caracas y meteorólogo explica si esto es señal de otro sismo.

Aída Victoria explotó por las donaciones a Venezuela Aída Victoria Merlano

Aida Victoria se sumó a la polémica por la ropa donada en Venezuela: esta fue su reacción

Aida Victoria Merlano se pronunció por las críticas que han recibido los venezolanos que piden que no donen ropa dañada.

Lo más superlike

Hija de james rodriguez se encuentra con fan arabe James Rodríguez

Fan árabe de Colombia se emociona al ver a la hija de James Rodríguez, así reaccionó la joven

La hija de James Rodríguez se encontró con un fiel seguidor del futbolista en el Mundial 2026.

La respuesta de Blessd a un usuario que criticó su música Blessd

Blessd estalló contra seguidor que criticó su música y le lanzó contundente advertencia, ¿qué dijo?

Mejores días para cortarse el pelo en julio Salud y Belleza

Calendario lunar julio 2026: estas son las mejores fechas para cortarte el cabello

Jurado de MasterChef Celebrity Colombia 2026. MasterChef Celebrity Colombia

Este es el drástico cambio que tendrá MasterChef Celebrity 2026, ¿de qué se trata?

Carín León en el Nu Stadium Talento internacional

Carín León rompió un récord en Miami tras agotar completamente la boletería en el Nu Stadium