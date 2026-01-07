¿Confirmaron su relación?, sale a la luz video del beso entre Juanda Caribe y Mariana Zapata
Juanda Caribe y Mariana Zapata son tendencia en redes tras protagonizar un emocionante beso, despertando dudas sobre su relación.
En horas de la noche de este miércoles 1 de julio, Juanda Caribe y Mariana Zapata protagonizaron un momento bastante comentado en las redes sociales, tras más de un mes de haberse terminado La casa de los famosos Colombia 2026.
Precisamente, los exparticipantes del reality de la vida en vivo, han dado de qué hablar tras la polémica cercanía que tuvieron en la competencia, lo que fue motivo de críticas en su contra y, de hecho, siguen siendo cuestionados por ello, pero aplaudido por otros.
Luego de que cada uno volviera a su vida real, Juanda Caribe confirmó que él está soltero, pues habría hablado con Sheila Gándara para hablar de lo que pasó mientras él estuvo dentro de la convivencia.
E incluso, la misma creadora de contenido, habló de él, diciendo que ya todo había terminado y que lo quería, claramente por el vinculo que habían tenido.
¿Cuál es el video de Mariana Zapata y Juanda Caribe besándose?
A través de las plataformas digitales está circulando el video de Juanda Caribe y Mariana Zapata dándose un beso en frente de sus fanáticos, pues se reunieron con algunos de sus fans para el lanzamiento del video musical del humorista.
La canción se llama ‘Lo Revivimos’ y la empresaria paisa es la protagonista del video original, pues, de hecho, también hubo controversia porque supuestamente Sheila iba a ser quien apareciera en el clip.
Durante el encuentro, los fanáticos de los famosos empezaron a gritar, “beso” y ellos hicieron caso, por lo que se besaron en frente de todos.
¿Ya confirmarían que tienen algo Juanda Caribe y Mariana Zapata?
Hasta el momento, no hay un comunicado oficial de que Juanda Caribe y Mariana Zapata tengan una relación formal, pero sí dejan claro que la atracción que se sentía desde La casa de los famosos Colombia se sigue sintiendo tras un mes de haber terminado el reality.
Lo que sí, es que tienen una buena relación y que sus fanáticos los apoyan, pase lo que pase; por ahora, solo queda esperar cómo evoluciona ese vinculo y si más adelante se llegue a dar algo.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike