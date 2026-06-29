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Juanda Caribe y Mariana Zapata causan revuelo tras adelanto de videoclip, ¿se besaron?

Juanda Caribe y Mariana Zapata dieron a conocer imágenes inéditas de lo que será el video musical de ambos.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
juanda caribe y mariana zapata
Juanda Caribe y Mariana Zapata causan revuelo entre fans/Canal RCN

El cantante Juanda Caribe reveló un pequeño adelanto de lo que será el video musical en el que la influenciadora Mariana Zapata es la protagonista.

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¿Cuál es el videoclip entre Juanda Caribe y Mariana Zapata?

El artista decidió lanzar su canción "Lo Revivimos", que habla de una pareja que está enamorada y cree en el amor en medio de una época de amores tan fugaces.

El video musical lo estrenará el próximo miércoles 1 de julio, donde la paisa Mariana Zapata es la modelo de la canción.

juanda caribe y mariana zapata se besan en videoclip

Los famosos grabaron la historia de este tema musical hace pocos días en la ciudad de Santa Marta, donde disfrutaron tiempo juntos.

Según dejaron ver en sus redes sociales grabaron en una casa, donde el barranquillero aparece ofreciéndole una serenata y también aparecen muy románticos en la orilla del mar.

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¿Juanda Caribe y Mariana Zapata se besan en video musical?

Recientemente, el artista compartió un avance del videoclip en su cuenta de Instagram, donde tiene más de tres millones de seguidores, con el que provocó gran revuelo entre sus fanáticos.

En el video se ve a los famosos en la playa abrazándose, pero hubo un detalle que llamó la atención de sus seguidores y es que en un cuadro fotográfico se ve a los famosos dándose un beso.

mariana zapata y juanda caribe causan revuelo tras video

Si bien son poco segundos, muchos seguidores han hablado al respecto, donde algunos señalan que es evidente que se trata de inteligencia artificial, mientras que otros han detallado que podría ser la revelación del videoclip y en el que quizás ambos confirmen su romance.


Cabe destacar que, los dos tuvieron una gran conexión en La casa de los famosos Colombia, donde se conocieron.

Sin embargo, ambos han señalado que son grandes amigos y aunque confesaron que hay una atracción se están dando la oportunidad de conocerse en sus respectivas realidades y ver qué pasa, pues no quieren precipitarse.

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Por ahora, los fanáticos de los dos están a la expectativa de lo que será el resultado final y de cómo seguirá fluyendo la relación entre ambos y si avanzará o solo quedará en una amistad.

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